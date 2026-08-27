Українцям нагадали про необхідність вчасно оновлювати персональні дані в особовому рахунку за газ, щоб уникнути зайвих нарахувань у комунальних платіжках. Газопостачальні компанії попереджають: застаріла інформація може призвести до неправильних розрахунків.

Комунальні платежі за газ можуть містити зайві нарахування, якщо споживачі вчасно не оновлять персональні дані в особовому рахунку. У газопостачальних компаніях нагадали, яку саме інформацію потрібно актуалізувати та в які строки.

Більшість українців звикли перевіряти у платіжках лише показники лічильника та суму до сплати. Однак в особовому рахунку міститься значно більше даних, від актуальності яких залежить правильність нарахувань у комунальних платіжках за газ.

Актуалізувати інформацію потрібно у кількох випадках: після купівлі чи продажу житла, отримання нерухомості у спадщину або в дар, зміни кількості зареєстрованих мешканців, а також при зміні контактного номера телефону чи електронної пошти. Оператори газорозподільних мереж прямо вказують, що про зміни персоніфікованих даних споживач має повідомляти протягом місяця.

В особовому рахунку зазначаються: ПІБ власника, адреса житла, номер особового рахунку, EIC-код, кількість зареєстрованих осіб, площа квартири чи будинку, дані про газове обладнання, інформація про лічильник, а також контактний телефон та електронна пошта. Частину цих відомостей можна перевірити в особистому кабінеті на сайті газопостачальної компанії.

Як оновити дані в особовому рахунку

Для внесення змін знадобляться заява, паспорт власника, ідентифікаційний номер та документ, що підтверджує право власності на житло. Якщо йдеться про приватний будинок або квартиру з індивідуальним опаленням, може знадобитися технічний паспорт. Для об'єкта зі співвласниками потрібна письмова згода співвласників.

У разі зміни кількості зареєстрованих осіб подають заяву та відповідні документи. Наприклад, якщо хтось виписався з житла або, навпаки, зареєструвався — оператор ГРМ має отримати цю інформацію протягом місяця. ЖЕКи та органи реєстрації не передають такі дані автоматично, тому відповідальність лежить на споживачеві.

Подати документи можна через центри обслуговування абонентів або дистанційно — через сайт та онлайн-сервіси газорозподільної компанії. Для зміни кількості зареєстрованих осіб на сайтах більшості операторів є окрема електронна форма. Якщо споживач не вкладеться у місячний термін, зміни в нарахуваннях проведуть лише з місяця подання документів.

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