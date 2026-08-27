У Бериславській громаді Херсонської області 27 жителів отримають житлові сертифікати на загальну суму понад 49 мільйонів гривень. Розповідаємо, як працює програма компенсації за зруйноване війною житло та хто може подати заявку.

У Бериславській громаді Херсонської області 27 жителів отримають житлові сертифікати на придбання нового житла. Загальна сума погоджених компенсацій становить 49 мільйонів 310 тисяч 203 гривні. Таке рішення ухвалила комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за зруйноване внаслідок російської агресії майно, повідомляє Бериславська міська рада.

Програма житлових сертифікатів діє в межах державної ініціативи «єВідновлення». Вона дозволяє українцям, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій, отримати грошову компенсацію на купівлю нової квартири чи будинку. Отриманий сертифікат можна використати для придбання житла на первинному чи вторинному ринку в будь-якому регіоні України.

Результати обстеження житла у Бериславській громаді

Під час останнього засідання комісії фахівці дистанційно обстежили 29 приватних будинків. За результатами обстеження 28 будинків визнано зруйнованими, ще один — пошкодженим. Через постійні російські обстріли значна частина приватного житлового сектору Берислава пошкоджена або зруйнована, а безпекова ситуація залишається складною.

Окрім погодження 27 нових сертифікатів, комісія поновила розгляд 8 раніше поданих заяв. Ще за 29 заявами ухвалено рішення про відмову в наданні компенсації, а розгляд 14 заяв тимчасово зупинено.

Як подати заявку на житловий сертифікат

Подати заявку на отримання компенсації за зруйноване житло можна через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого ЦНАПу. Для цього потрібно мати акт про знищення майна, правовстановлюючі документи на житло та довідку про те, що об'єкт не підлягає відновленню. Комісія розглядає заявку та ухвалює рішення про надання сертифіката або відмову.

Житлові сертифікати для військових: що варто знати

Військовослужбовці та члени їхніх родин, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій, також мають право на отримання житлового сертифіката за програмою «єВідновлення». Окрім цього, для військових діють додаткові механізми забезпечення житлом — компенсація за оренду, пільгові кредити на придбання житла та окремі програми від Міноборони. Оформити всі види компенсацій можна через «Дію», ЦНАП або безпосередньо у військовій частині.

У Бериславській міській раді наголошують, що всі послуги комісії з розгляду заяв є безкоштовними. Мешканців закликають не довіряти шахраям та посередникам, які пропонують платну «допомогу» в оформленні житлових сертифікатів. З усіх питань щодо отримання компенсації можна звертатися на гарячу лінію Бериславської міської ради в робочий час за номером 050 135 8012.