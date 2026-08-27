В Николаеве исполнительный комитет городского совета утвердил форматы обучения для всех школ на 2026/2027 учебный год — большинство учреждений будут работать очно, однако часть учеников будет учиться дистанционно.

Пока в Николаеве продолжаются ремонтные работы на водопроводах, городские власти решают и другие насущные вопросы — в частности, исполнительный комитет утвердил форматы обучения для всех школ Николаева на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает Николаевский городской совет, учебный год стартует 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года. Военная администрация согласовала организацию образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Всего в Николаеве обучение организуют в трех форматах: 45 учреждений будут работать очно, 7 — в смешанном формате, еще 12 школ — дистанционно. Таким образом, из 64 школ города 70% откроют двери для учеников в обычном режиме.

«Форму обучения определяли педагогические советы каждого учреждения, учитывая прежде всего безопасность детей и работников и возможности для организации качественного образовательного процесса», — отметила заместитель начальника управления образования городского совета Светлана Макарова.

Как выбирали формат обучения

Главным критерием для выбора формы обучения стала ситуация с безопасностью и наличие обустроенных укрытий. Школы, где укрытия соответствуют всем требованиям и способны вместить всех учеников, получили разрешение на очное обучение. Учреждения с ограниченной вместимостью убежищ перешли на смешанный график, а те, где безопасные условия создать пока невозможно, будут работать дистанционно.

В горсовете также подчеркнули: в случае изменения ситуации с безопасностью формат обучения может быть пересмотрен. Соответствующие решения будут принимать педагогические советы учебных заведений в оперативном порядке.

Ранее сообщалось, что в Николаеве рассматривали возможность проведения уроков с 7:30, обучения в укрытиях и по сменам, чтобы максимально развести потоки учеников и уменьшить скопление детей во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, десятки улиц останутся без электричества: графики отключения света в Николаевской области 27 и 28 августа.

Также Politeka сообщала, авария водопровода в Николаевской области: в водоканале объяснили, почему вода заливает дворы после ремонта.

Ранее Politeka сообщала, изменения в школах Николаева: как учебные заведения подготовили к 1 сентября.