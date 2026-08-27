Продукти, які підробляють в Україні, найчастіше ховаються серед молочної продукції та ковбасних виробів. На полицях магазинів може бути до 30% фальсифікату, а перевірити товар без лабораторії майже неможливо.

Продукти для пенсіонерів та ВПО в Полтавській області видають безкоштовно, тоді як на полицях магазинів можна натрапити на фальсифікат. Залежно від категорії товару, до 30% продуктів можуть виявитися підробкою.

Які продукти підробляють найчастіше

Найчастіше продукти, які підробляють в Україні, — це молочна продукція та ковбасні вироби, каже директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Серед молочки найбільше страждають сметана, кисломолочні та тверді сири.

Як з'ясувало УНІАН, виробники-шахраї замінюють молочний жир на рослинний. У вершковому маслі, сирах і сметані «секретним інгредієнтом» стає пальмова олія, пояснює заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас. Оливкову олію розбавляють дешевшою соняшниковою чи ріпаковою, а в дорогий алкоголь додають дешевий етиловий спирт із барвниками.

Ковбасу роблять не вищого, а першого ґатунку — з меншою кількістю м'яса і більшою кількістю добавок. Несміянов наводить приклад: сметана за 48 гривень за 350 грамів у великій мережі виявилася підробкою — на 97% складалася з немолочних жирів.

Як захиститися від фальсифікату

Передусім радять читати етикетку: інформація має бути українською мовою, з повним складом, датою виготовлення та назвою юридичної особи. Насторожити має наднизька ціна — ковбаса не може коштувати дешевше за 300 гривень за кілограм, а сметана об'ємом 350 грамів дешевше 50 гривень — уже під підозрою.

Купувати молочку та ковбасу радять у перевірених мережах і відомих марок, а не на базарі. Лабораторна перевірка одного зразка на білок коштує 800 гривень, глибша — 3 000 гривень, тож перевірити кожен продукт неможливо. З жовтня в Україні знову запрацюють повні вимоги до маркування харчових продуктів, однак фахівці скептичні: без реального контролю ситуація навряд чи зміниться.

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