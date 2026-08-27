Блокада морських портів Одещини вже позначається на експорті та логістиці: щомісяця країна недоотримує близько мільярда доларів валютної виручки. Восени економіст прогнозує подорожчання овочів і фруктів.

Подорожчання продуктів у Одеській області залишається актуальною темою — блокада морських портів уже позначається на експорті й логістиці, щомісяця країна недоотримує близько мільярда доларів валютної виручки. Про вплив на ціни розповів економіст Олександр Савченко, повідомляє Новини.LIVE.

Що відбувається з експортом

Через блокаду морських портів Одещини Україна не може вчасно вивезти значну частину врожаю. Водночас Савченко наголошує: ці кошти не варто називати прямими втратами. Ідеться про валютну виручку, яку країна зможе отримати пізніше, якщо морський експорт відновиться.

«Ми не втратили — ми відклали отримання валютної виручки на певний період. Уявіть собі, завтра блокаду знімуть, і зерно, яке не вдалося продати, ми почнемо продавати. За моїми розрахунками, ми недоотримуємо трохи менше ніж мільярд доларів від експорту через одеські порти щомісяця», — пояснив економіст.

Ситуація створює додаткові проблеми для аграріїв. Частина виробників могла взяти кредити, розраховуючи на продаж урожаю, але через затримку експорту не отримала очікуваних доходів.

«Це не отримана вчасно валютна виручка. Національному банку потрібно стимулювати кредитний механізм компенсації для аграріїв, які, очевидно, брали кредити, не продали вчасно зерно і не можуть отримати доходи для посіву озимих та інших операцій», — зазначив Савченко.

Як блокада впливає на ціни

Блокада морського експорту впливає не лише на валютні надходження, а й на внутрішній ринок. Через неможливість вивезти частину врожаю більше продукції залишається всередині країни, що може стримувати зростання цін на окремі товари.

«Блокування одеського конгломерату портів позитивно впливає на ціни. Тобто ми не можемо вивозити значну частину врожаю, і в нас виникає перевиробництво для внутрішнього споживання», — сказав економіст.

Водночас є чинники, які можуть штовхати ціни вгору. Серед них — вартість пального та наслідки російських ударів по українській логістиці. «Ціни на пальне зростали, але останні три дні знову намітилася тенденція до падіння цін на нафту. Якщо з Іраном домовляться, ціни на нафту стрімко впадуть, а отже, впадуть і ціни на нафтопродукти», — пояснив Савченко.

Що подорожчає восени

Найбільші зміни на споживчому ринку економіст пов'язує із сезонністю. Після закінчення літа українці поступово переходять від вітчизняних овочів і фруктів до імпортної продукції. Це може позначитися на вартості товарів уже у вересні.

«Чого точно не уникнути — це сезонний фактор. Із закінченням літа ми починаємо споживати не наші овочі та фрукти, а імпортні. А тут обов'язково буде подорожчання, особливо в овочевій і фруктовій групах», — зазначив він.

За прогнозом Савченка, у вересні слід очікувати незначного підвищення цін на овочі та фрукти. Кінцева вартість продуктів залежатиме одразу від кількох чинників — роботи портів, стану логістики, цін на пальне та ситуації на світовому ринку нафти.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Одеській області: ціни було суттєво змінено.

Також Politeka повідомляла, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто дійсно отримає цю допомогу.