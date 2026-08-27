Млинчики по этому рецепту получаются тонкими, эластичными и нежными, а начинка из йогуртового крема и сыра делает их вкуснее классического варианта с одним сахаром.

Секрет нежного медовика мы уже публиковали — а млинчики готовятся значительно быстрее и не требуют духовки, хотя тоже любят правильную текстуру теста и нежный крем внутри.

Млинчики — это блюдо, которое готовят на быстрый завтрак или десерт, когда хочется чего-то уютного и домашнего. Этот рецепт отличается от привычного тем, что вместо простого варианта со сметаной или джемом здесь предлагают начинку из йогуртового крема с сыром — она легче масляного крема, но при этом насыщенная и нежная. Тесто на млинчики делается в блендере, поэтому готовится буквально за минуту, а сами млинчики получаются тонкими и эластичными благодаря сочетанию молока и воды.

Ингредиенты для млинчиков

Для теста на млинчики понадобится: вода комнатной температуры — приблизительно 120 мл; молоко комнатной температуры — 240 мл; яйца крупные — 4 шт.; сливочное масло растопленное — приблизительно 60 г (плюс немного дополнительно для жарки); пшеничная мука — приблизительно 130 г (можно заменить половину муки на цельнозерновую); сахар — приблизительно 25 г; щепотка соли.

Для йогуртового крема нужно: йогурт греческий — приблизительно 240 г (подойдет как обычный, так и обезжиренный); сырковый сыр (крем-сыр) — приблизительно 170 г, комнатной температуры; сахар — приблизительно 65 г.

Как приготовить млинчики: пошагово

Все ингредиенты для теста — воду, молоко, яйца, растопленное масло, муку, сахар и щепотку соли — положите в блендер именно в таком порядке. Смешивайте около минуты, пока масса не станет однородной и гладкой, без комочков.

На антипригарной сковороде разогрейте небольшой кусочек масла на среднем огне. Влейте около 45 мл (приблизительно 3 столовые ложки) теста, сразу наклоняя и вращая сковороду, чтобы тесто распределилось тонким равным слоем. Жарьте млинчик до золотистого цвета с одной стороны (приблизительно минуту), переверните и жарьте еще секунд 15 с другой стороны. Повторите с оставшимся тестом.

Для крема смешайте сырковый сыр с сахаром до однородности, а затем добавьте йогурт и взбивайте миксером на средней или высокой скорости, пока крем не станет гладким и пышным. Если не используете крем сразу, поставьте его в холодильник.

На готовый млинчик нанесите тонкий слой йогуртового крема, после чего сверните млинчик рулетом или сложите вчетверо так, чтобы крем был внутри.

Подавать млинчики лучше сразу после приготовления, пока крем не растаял — сверху можно добавить свежие ягоды или фруктовый соус по вкусу. Если готовите заранее, храните млинчики и крем отдельно в холодильнике и собирайте непосредственно перед подачей, чтобы тесто не размягчилось.

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