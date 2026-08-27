В Украине правоохранители выявили очередные нелегальные АЗС, где водителям продавали дизель без документов о происхождении и качестве. Экспертиза подтвердила суррогатное происхождение более 100 тысяч литров топлива, а попытка сэкономить несколько гривен на литре может обернуться дорогим ремонтом топливной системы.

Цены на топливо в Украине снова в центре внимания — правоохранители выявили очередные нелегальные АЗС, где автомобилистам продавали дизель без документов о происхождении и качестве. Как сообщает AutoChronicleHub, 25 августа 2026 года в суд в Днепре передали обвинительный акт по одной из таких заправок.

По материалам следствия, мужчина арендовал площадку для хранения топлива, установил оборудование и организовал продажу дизеля. Проблема была не только в отсутствии разрешительных документов: топливо закупали у подпольных производителей без сертификатов качества. Во время обысков изъяли около 1300 литров дизельного топлива, ёмкости для его хранения, топливораздаточное оборудование и наличные. После следственных действий нелегальную заправку демонтировали.

Это не единственный случай. В Белоцерковском районе Киевской области прекратили работу ещё одной нелегальной АЗС, где продавали бензин и дизель без необходимых разрешений. Там изъяли более 100 тысяч литров нефтепродуктов: около 41,9 тысячи литров бензина А-95 и примерно 59 тысяч литров дизельного топлива. Проведённые экспертизы подтвердили суррогатное происхождение изъятых нефтепродуктов.

Чем опасна "бодяга"

Низкая цена сама по себе ещё не означает, что топливо фальсифицировано — АЗС могут иметь разную закупочную стоимость, скидки и акции. Проблема возникает тогда, когда фактические характеристики не соответствуют требованиям или происхождение вообще невозможно подтвердить. В проблемном топливе могут быть вода, механические примеси, посторонние компоненты, неподходящие присадки и продукты загрязнения резервуаров.

Определить качество только по цвету или запаху практически невозможно. Одними из первых под удар попадают топливный фильтр и насос: механические примеси накапливаются в фильтре, ухудшается подача топлива, а насос работает с повышенной нагрузкой. Особенно чувствительны современные дизельные двигатели с системой Common Rail — вода и абразивные частицы могут стать причиной дорогого ремонта насоса высокого давления и форсунок.

Симптомы неудачной заправки

После проблемного топлива водитель может заметить затруднённый запуск двигателя, нестабильный холостой ход, рывки во время движения, провалы при нажатии педали газа, потерю мощности, увеличение расхода и индикатор Check Engine. Если машина до заправки работала нормально, а проблемы начались вскоре после посещения АЗС, качество топлива стоит проверить среди первых возможных причин.

Последствия могут выходить за пределы топливной системы: если смесь сгорает неправильно, часть несгоревшего топлива попадает в выпускную систему, а катализатор перегревается. Его замена на многих современных автомобилях стоит дорого, поэтому попытка сэкономить на заправке иногда заканчивается счётом из сервиса, который в десятки или даже сотни раз превышает первоначальную экономию.

Как снизить риск заправиться "бодягой"

Полностью проверить топливо без лабораторного анализа обычный автомобилист не может, но риск можно существенно снизить:

не заправляться на случайных точках, где топливо продают из бочек или мобильных комплексов без понятного оператора;

всегда забирать чек — он позволит подтвердить место, дату и время приобретения топлива;

просить документы на топливо: у легального продавца должна быть документация о происхождении и соответствии партии;

настороженно относиться к подозрительно низкой цене, если продавец не выдаёт чек и не может показать документы.

Что делать, если двигатель задергался после заправки

Если после заправки двигатель начал дёргаться, терять тягу, глохнуть или работать нестабильно, не стоит пытаться "выкатать бак": загрязнённое топливо и дальше будет проходить через фильтр, насос и форсунки. Желательно не давать двигателю больших нагрузок, сохранить чек, записать адрес АЗС и номер колонки, провести диагностику и при необходимости проверить топливо. Если загрязнение подтвердится, может понадобиться слив топлива, очистка бака, замена топливного фильтра и проверка насоса и форсунок.

Самый простой способ снизить риски — заправляться у понятного продавца, забирать чек и не вестись на цену, которая существенно отличается от рыночной. Несколько гривен экономии на литре выглядят значительно менее привлекательно, когда после такой заправки счёт выставляет уже не кассир АЗС, а автосервис.