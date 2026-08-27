Изменение графика поездов в Одесской области — лишь часть более широкой картины. После ночной атаки РФ «Укрзализныця» массово задерживает десятки рейсов дальнего сообщения по всей Украине, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте Укрзализныци, из-за боевых действий внесено изменение в движение поездов, поэтому прогноз времени отправления и прибытия ориентировочный и может меняться. Пассажирам советуют проверять актуальное расписание перед поездкой.

Самая сложная ситуация сложилась с поездом №775/776 сообщением Сумы – Киев: его задержка достигает 17 часов 15 минут. Значительно от графика отстает и поезд №93/94 Харьков – Хелм — он задерживается на 11 часов 30 минут.

Еще один харьковский рейс №21/22 до Львова движется с задержкой более 9 часов. На 7–8 часов задерживаются поезда из Харькова в Одессу, из Житомира в Одессу, из Запорожья во Львов и Ясиню, а также из Кривого Рога в Киев.

Среди других рейсов с большими задержками: №37/38 Запорожье – Киев (более 7 часов), №53/54 Днепр – Одесса (почти 7 часов), №79/80 Днепр – Львов (почти 7 часов), №119/120 Днепр – Хелм (почти 7 часов), №765/766 Одесса – Киев (6 часов 40 минут), №83/84 Днепр – Мукачево и №285/286 Днепр – Львов (по 6 часов 22 минуты).

Обратные рейсы также задерживаются: №119/120 Хелм – Днепр и №79/80 Львов – Днепр — более 7 часов, а №147/148 Одесса – Житомир — более 6 часов. Еще ряд поездов из Солотвина, Ясини, Львова, Черновцов, Ужгорода, Хелма и Перемышля задерживается на 3–5 часов, остальные — от нескольких минут до двух часов.

Как узнать о задержке своего поезда

Актуальное время отправления и прогноз прибытия стоит проверять на официальном сайте «Укрзализныци» или в мобильном приложении. Поскольку график меняется оперативно, перед выездом на вокзал советуем еще раз сверить статус своего рейса — это поможет избежать долгого ожидания на перроне.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Николаевской области: «Укрзализныця» предупредила о новом расписании.

Также Politeka сообщала, изменение графика поездов в Харьковской области: в «Укрзализныце» предупредили, какие рейсы изменили маршрут.

Как сообщала Politeka, изменение графика поездов в Днепре 23 августа: пассажиров предупредили, какие рейсы задерживаются.