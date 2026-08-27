Карбонара — та самая итальянская паста, которая кажется сливочной, хотя в классическом варианте никаких сливок там нет. Секрет на самом деле прост: яйца, сыр и немного горячей воды из-под пасты творят настоящую магию.

Быструю пасту на обед мы уже публиковали — а карбонара готовится немного иначе, хоть и не менее быстро.

Карбонара — классическая итальянская паста, которая выглядит и на вкус воспринимается как что-то очень сливочное, хотя в оригинальном рецепте сливок нет и близко. Многие идут на хитрость и добавляют в соус сливки, но это уже не настоящая карбонара — и вкус у нее получается другой, более тяжелый. Аутентичный рецепт карбонары держится только на яйцах, сыре, гуанчале (или беконе) и небольшом количестве воды, в которой варилась паста. Именно крахмал из этой воды в сочетании с жиром и яичным белком превращает на вид банальные ингредиенты в роскошный кремовый соус, который обволакивает каждую спагетину.

Ингредиенты для карбонары

спагетти — 400 г;

гуанчале (можно заменить панчеттой или беконом куском) — 175 г, вес без шкурки;

яйца крупные — 2 шт.;

яичные желтки — 2 шт.;

пармиджано реджано (или пекорино романо, можно заменить обычным пармезаном) — 100 г, мелко тертый;

черный перец молотый — примерно 1/4 чайной ложки;

соль кухонная — 1 столовая ложка (для варки пасты);

вода из-под пасты — примерно 120 мл (половина стакана);

чеснок — 1 зубчик, мелко порубленный (по желанию);

петрушка и дополнительный тертый сыр — для подачи (по желанию).

Сыр обязательно трите самостоятельно: готовый упакованный тертый сыр плохо растапливается в соусе и карбонара может не получиться кремовой.

Как приготовить карбонару: пошагово

Нарежьте гуанчале ломтиками толщиной примерно 0,5 см, а затем брусочками — так кусочки лучше поджарятся и будут ощущаться в готовом блюде.

В отдельной большой миске взбейте вместе целые яйца, желтки, тертый сыр и черный перец. Миска должна быть большой, потому что именно в ней позже смешивают горячую пасту с соусом.

Вскипятите 4 литра воды с 1 столовой ложкой соли и отварите спагетти по инструкции на упаковке до состояния, когда паста твердая, но полностью готовая.

Пока паста варится, обжарьте гуанчале на сухой сковороде (без масла — жира хватит из самого гуанчале) до золотистого цвета.

Перед тем как слить воду, отберите примерно 1 стакан (240 мл) воды из-под пасты — она понадобится для соуса.

Выложите горячую отваренную пасту прямо на сковороду с гуанчале и перемешайте, чтобы спагетти покрылись ароматным жиром.

Переложите пасту вместе с гуанчале в миску с яично-сырной смесью, хорошо зачистив лопаткой весь жир со сковороды — это самая ценная часть соуса.

Добавьте в миску примерно 1/2 стакана (120 мл) горячей воды из-под пасты и энергично перемешивайте ручкой деревянной ложки в течение 30 секунд — 1 минуты, вращая пасту в миске. Соус на глазах густеет и превращается из водянистой желтоватой жидкости в кремовую, обволакивающую массу.

Карбонара готова, когда соус больше не растекается по дну миски, а густо облепляет спагетти.

Подавайте карбонару сразу, в теплых тарелках — паста не любит ждать. Прогреть тарелки просто: поставьте стопку в микроволновку на 1 минуту или обдайте горячей водой. По желанию украсьте блюдо посыпкой из петрушки и дополнительным тертым сыром. Хранить карбонару не стоит — соус из яиц лучше всего вкусен сразу после приготовления, поэтому рассчитывайте порции на один прием пищи.

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