Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 28 августа по 3 сентября обещает переменчивую погоду: синоптики насчитали четыре дня с возможными осадками, а максимум воздуха достигнет +28° в понедельник, 31 августа.

Обильные дожди уже накрывали Киевскую область накануне, а теперь синоптики предупреждают о продолжении неустойчивой погоды на границе лета и осени. Новый прогноз на неделю с 28 августа по 3 сентября показывает четыре дня с возможными осадками и колебания дневной температуры в пределах 6°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем воздух прогреется от +22° до +28°, а ночью температура будет колебаться от +13° до +18°.

В пятницу, 28 августа, в Киевской области будет облачно с прояснениями, столбики термометров днем поднимутся до +22°, а ночью опустятся до +13°. Осадков в этот день не прогнозируют.

В субботу, 29 августа, облачность с прояснениями сохранится, днем воздух прогреется до +25°, ночью — до +13°. День ожидается без осадков.

В воскресенье, 30 августа, небо будет малооблачным, температура днем удержится на отметке +25°, а ночью повысится до +18°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 31 августа, погода останется малооблачной, а дневная температура достигнет недельного максимума — +28°. Ночью воздух охладится до +16°, осадков не ожидается.

Во вторник, 1 сентября, облачно с прояснениями, днем столбики термометров покажут +28°, ночью — +18°. В этот день снова возможны осадки.

В среду, 2 сентября, облачность будет переменчивой, температура днем удержится на уровне +28°, ночью — +18°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В четверг, 3 сентября, небо станет малооблачным, воздух днем охладится до +23°, ночью останется на отметке +18°. Осадки в этот день также возможны.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 31 августа, с температурой +28°, а самым прохладным — пятница, 28 августа, когда воздух днем прогреется лишь до +22°. Общий перепад температур за неделю составит 6°, а осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 30 августа, а также во вторник, среду и четверг — 1, 2 и 3 сентября.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. В самые теплые дни, 31 августа, 1 и 2 сентября, когда воздух прогреется до +28°, следует пить больше воды, а активные дела планировать на утренние или вечерние часы, чтобы избежать пикового дневного тепла.

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