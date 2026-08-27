Киевская ОВА провела переговоры с международными организациями WEFA и IHH о привлечении помощи для социальных служб области накануне осенне-зимнего сезона.

Гуманитарная помощь в Киевской области уже действует, и теперь областные власти договариваются о новом пакете поддержки накануне зимы. Представители Киевской областной государственной администрации провели рабочие встречи с международными гуманитарными организациями — немецкой WEFA – Humanitäre Organisation e.V. и турецкой IHH Humanitarian Relief Foundation, сообщает kyiv.news со ссылкой на Киевскую ОВА.

Переговоры со стороны области вели директор Департамента социальной защиты населения Киевской ОГА Игорь Мещан и глава Совета волонтеров при Киевской ОГА Ярослава Бояркина. Главная цель встреч — привлечение гуманитарной помощи для социальных служб Киевщины накануне осенне-зимнего сезона.

Центральной темой переговоров стала подготовка к возможным длительным отключениям электроэнергии вследствие вражеских атак. Речь шла об обеспечении поддержки для одиноких, маломобильных и других уязвимых жителей Киевской области, которым зимой может быть труднее всего без света и тепла.

Кто может рассчитывать на поддержку

В приоритете договоренностей — социально незащищенные категории жителей области. Прежде всего это одинокие люди пожилого возраста, маломобильные граждане, люди с инвалидностью и другие уязвимые группы, которые в условиях длительных блэкаутов не могут самостоятельно позаботиться об обогреве, питании и лекарствах.

Сотрудничество с организациями из Германии и Турции позволяет области расширить резервы социальных служб еще до начала холодов. Такая помощь, как правило, охватывает средства обогрева, теплую одежду, продуктовые и гигиенические наборы, а также оборудование для пунктов обогрева, которые разворачивают в громадах во время отключений электроэнергии.

Когда ждать конкретики

Конкретные объемы и графики поставок пока не обнародовали — стороны согласовали направления сотрудничества. В Киевской ОВА отмечают, что договоренности должны быть оформлены в ближайшее время, чтобы социальные службы успели подготовиться к осенне-зимнему периоду.

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