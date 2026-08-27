Маринованные кабачки — это быстрая закуска, похожая на маринованный огурец, которая готовится без варки овощей и без стерилизации банок, а хрусткость сохраняется даже после суток в маринаде.

Салат с маринованными грибами и луком мы уже публиковали — а маринованные кабачки готовятся еще проще и не требуют ни варки, ни стерилизации банок горячим паром в течение часа.

Эта идея появилась в семье кулинарного блогера Наташи Кравчук, когда летом в доме накопились огромные запасы кабачков. Маринованные кабачки получаются хрустящими, как маринованный огурец из холодильника, и отлично сочетаются с картофелем и жареным мясом — простой гарнир или закуска, которая пригодится на любом столе.

Ингредиенты для маринованных кабачков

Для кабачков:

кабачки — приблизительно 900-1000 г (4 средних; подойдут зеленые, желтые или светло-зеленые мексиканские кабачки)

чеснок — 3 зубчика, разрезанные пополам

лавровый лист — 2-3 шт.

перец горошком — 6-8 шт.

свежая петрушка, нарезанная — приблизительно 60 мл (1/4 стакана)

свежий укроп, нарезанный — приблизительно 60 мл (1/4 стакана)

Для маринада:

кипяток — 720 мл (3 стакана)

масло оливковое — 2 ст. л. (30 мл)

белый столовый уксус 5% — 120 мл (1/2 стакана)

сахар — приблизительно 65 г (1/3 стакана)

соль — 1 ст. л. (желательно морская, не йодированная)

Понадобится банка объемом приблизительно 1,9 л с крышкой или термостойкая миска с плотной крышкой.

Как приготовить маринованные кабачки: пошагово

Обдайте чистую банку кипятком: наполните ее стаканом кипяченой воды, закройте крышкой и осторожно прополощите кипящей водой внутри банки, держа ее кухонными перчатками (делайте это над раковиной). Затем полностью слейте воду.

На дно чистой банки положите разрезанные пополам зубчики чеснока, лавровый лист и перец горошком.

Нарежьте кабачки кольцами толщиной приблизительно 0,8 см, кончики отложите. Плотно укладывайте кольца кабачков слоями, присыпая каждый слой нарезанной петрушкой и укропом. При необходимости прижимайте кабачки чистой кухонной лопаткой. Сверху выложите оставшуюся зелень.

Соедините все ингредиенты маринада и перемешивайте, пока сахар и соль полностью растворятся. Осторожно залейте горячим маринадом кабачки, выложенные слоями в банке.

Плотно закройте банку крышкой, дайте ей остыть до комнатной температуры на столе, после чего поставьте в холодильник на ночь. Минимальное время маринования — 12 часов с момента, когда вы залили горячий рассол. Маринованные кабачки хранятся в холодильнике 5-7 дней.

Подавайте маринованные кабачки как самостоятельную закуску или гарнир к картофелю и мясу — они отлично дополняют любое блюдо на повседневном или праздничном столе. Если нет свежей зелени, попробуйте заменить ее сушеной петрушкой и укропом, а вместо белого уксуса можно взять другой столовый уксус той же кислотности, немного скорректировав количество.

Ранее Politeka сообщала, секрет идеального борща: простой проверенный годами рецепт.

Также Politeka писала, быстрый плов с курицей: простой бюджетный рецепт с маленьким секретом.