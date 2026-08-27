Салат с маринованными грибами и луком мы уже публиковали — а маринованные кабачки готовятся еще проще и не требуют ни варки, ни стерилизации банок горячим паром в течение часа.
Эта идея появилась в семье кулинарного блогера Наташи Кравчук, когда летом в доме накопились огромные запасы кабачков. Маринованные кабачки получаются хрустящими, как маринованный огурец из холодильника, и отлично сочетаются с картофелем и жареным мясом — простой гарнир или закуска, которая пригодится на любом столе.
Ингредиенты для маринованных кабачков
Для кабачков:
- кабачки — приблизительно 900-1000 г (4 средних; подойдут зеленые, желтые или светло-зеленые мексиканские кабачки)
- чеснок — 3 зубчика, разрезанные пополам
- лавровый лист — 2-3 шт.
- перец горошком — 6-8 шт.
- свежая петрушка, нарезанная — приблизительно 60 мл (1/4 стакана)
- свежий укроп, нарезанный — приблизительно 60 мл (1/4 стакана)
Для маринада:
- кипяток — 720 мл (3 стакана)
- масло оливковое — 2 ст. л. (30 мл)
- белый столовый уксус 5% — 120 мл (1/2 стакана)
- сахар — приблизительно 65 г (1/3 стакана)
- соль — 1 ст. л. (желательно морская, не йодированная)
Понадобится банка объемом приблизительно 1,9 л с крышкой или термостойкая миска с плотной крышкой.
Как приготовить маринованные кабачки: пошагово
Обдайте чистую банку кипятком: наполните ее стаканом кипяченой воды, закройте крышкой и осторожно прополощите кипящей водой внутри банки, держа ее кухонными перчатками (делайте это над раковиной). Затем полностью слейте воду.
На дно чистой банки положите разрезанные пополам зубчики чеснока, лавровый лист и перец горошком.
Нарежьте кабачки кольцами толщиной приблизительно 0,8 см, кончики отложите. Плотно укладывайте кольца кабачков слоями, присыпая каждый слой нарезанной петрушкой и укропом. При необходимости прижимайте кабачки чистой кухонной лопаткой. Сверху выложите оставшуюся зелень.
Соедините все ингредиенты маринада и перемешивайте, пока сахар и соль полностью растворятся. Осторожно залейте горячим маринадом кабачки, выложенные слоями в банке.
Плотно закройте банку крышкой, дайте ей остыть до комнатной температуры на столе, после чего поставьте в холодильник на ночь. Минимальное время маринования — 12 часов с момента, когда вы залили горячий рассол. Маринованные кабачки хранятся в холодильнике 5-7 дней.
Подавайте маринованные кабачки как самостоятельную закуску или гарнир к картофелю и мясу — они отлично дополняют любое блюдо на повседневном или праздничном столе. Если нет свежей зелени, попробуйте заменить ее сушеной петрушкой и укропом, а вместо белого уксуса можно взять другой столовый уксус той же кислотности, немного скорректировав количество.
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