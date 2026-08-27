Мобилизация в Украине и отсрочки от призыва снова претерпели изменения: Кабинет Министров принял решение, согласно которому действующая отсрочка будет сохраняться во время её переоформления. Это означает, что подача заявления о переоформлении не будет прекращать действие действующей отсрочки.
Решение принял Кабинет Министров Украины, сообщает ITV MEDIA GROUP. Военнообязанный сможет переоформить отсрочку, если возникло другое законное основание, — и человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.
Когда можно переоформить отсрочку
Подать заявление о переоформлении отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определённого статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка из-за обучения, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребёнка, уход за родственником и тому подобное.
Во время рассмотрения заявления будут действовать следующие правила:
- пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остаётся в силе — за исключением случаев, когда она подлежит отмене;
- положительное решение комиссии — предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег»);
- отрицательное решение комиссии — действующая отсрочка сохраняет действие до завершения определённого срока.
Заявление через ЦНАП и Портал Дія
Принятые изменения предусматривают возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія. Система автоматически будет проверять факт пребывания человека на военном учёте и наличие или отсутствие действующей отсрочки.
Формирование заявления будет прекращаться, если человек не состоит на военном учёте или уже имеет действующую отсрочку, — за исключением случаев переоформления или когда до завершения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней. Комиссия будет рассматривать заявление в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней.
Заявителей не будут направлять на медицинский осмотр ВВК, пока комиссия не примет решение. В случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки данные будут вносить в реестр «Оберег» в течение 1 календарного дня.
Бронирование и госслужащие
Отдельно правительство уточнило порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр «Оберег».
Как переоформить отсрочку: пошагово
Чтобы переоформить действующую отсрочку на новом законном основании, нужно подать заявление — через ЦНАП с использованием Портала Дія или в установленном порядке в ТЦК. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие новое основание: например, свидетельство о рождении третьего ребёнка или документы об уходе за родственником. Пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка продолжает действовать, поэтому риска мобилизации в этот период нет.
Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных.
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