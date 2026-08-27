Кабинет Министров утвердил изменения, согласно которым действующая отсрочка от призыва будет сохраняться во время переоформления. Подача заявления не будет прекращать действие действующей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют во время оформления документов.

Мобилизация в Украине и отсрочки от призыва снова претерпели изменения: Кабинет Министров принял решение, согласно которому действующая отсрочка будет сохраняться во время её переоформления. Это означает, что подача заявления о переоформлении не будет прекращать действие действующей отсрочки.

Решение принял Кабинет Министров Украины, сообщает ITV MEDIA GROUP. Военнообязанный сможет переоформить отсрочку, если возникло другое законное основание, — и человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

Когда можно переоформить отсрочку

Подать заявление о переоформлении отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определённого статьёй 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка из-за обучения, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребёнка, уход за родственником и тому подобное.

Во время рассмотрения заявления будут действовать следующие правила:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остаётся в силе — за исключением случаев, когда она подлежит отмене;

положительное решение комиссии — предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег»);

отрицательное решение комиссии — действующая отсрочка сохраняет действие до завершения определённого срока.

Заявление через ЦНАП и Портал Дія

Принятые изменения предусматривают возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія. Система автоматически будет проверять факт пребывания человека на военном учёте и наличие или отсутствие действующей отсрочки.

Формирование заявления будет прекращаться, если человек не состоит на военном учёте или уже имеет действующую отсрочку, — за исключением случаев переоформления или когда до завершения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней. Комиссия будет рассматривать заявление в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней.

Заявителей не будут направлять на медицинский осмотр ВВК, пока комиссия не примет решение. В случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки данные будут вносить в реестр «Оберег» в течение 1 календарного дня.

Бронирование и госслужащие

Отдельно правительство уточнило порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр «Оберег».

Как переоформить отсрочку: пошагово

Чтобы переоформить действующую отсрочку на новом законном основании, нужно подать заявление — через ЦНАП с использованием Портала Дія или в установленном порядке в ТЦК. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие новое основание: например, свидетельство о рождении третьего ребёнка или документы об уходе за родственником. Пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка продолжает действовать, поэтому риска мобилизации в этот период нет.

Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных.

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