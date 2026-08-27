Кабінет Міністрів ухвалив зміни, за якими чинна відстрочка від призову зберігатиметься під час переоформлення. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тож людину гарантовано не мобілізують під час оформлення документів.

Мобілізація в Україні та відстрочки від призову зазнали чергових змін: Кабінет Міністрів ухвалив рішення, за яким чинна відстрочка зберігатиметься під час її переоформлення. Це означає, що подання заяви про переоформлення не припинятиме дію чинної відстрочки.

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє ITV MEDIA GROUP. Військовозобов'язаний зможе переоформити відстрочку, якщо виникла інша законна підстава, — і людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.

Коли можна переоформити відстрочку

Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Це стосується випадків, коли у військовозобов'язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо.

Під час розгляду заяви діятимуть такі правила:

доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною — за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню;

позитивне рішення комісії — попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів («Оберіг»);

негативне рішення комісії — чинна відстрочка зберігає дію до завершення визначеного строку.

Заява через ЦНАП і Портал Дія

Ухвалені зміни передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів Порталу Дія. Система автоматично перевірятиме факт перебування людини на військовому обліку та наявність або відсутність чинної відстрочки.

Формування заяви припинятиметься, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, — за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів. Комісія розглядатиме заяву протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів — не більше 15 робочих днів.

Заявників не направлятимуть на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення. У разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки дані вноситимуть до реєстру «Оберіг» протягом 1 календарного дня.

Бронювання та держслужбовці

Окремо уряд уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру «Оберіг».

Як переоформити відстрочку: покроково

Щоб переоформити чинну відстрочку на новій законній підставі, потрібно подати заяву — через ЦНАП із використанням Порталу Дія або у визначеному порядку до ТЦК. До заяви додаються документи, які підтверджують нову підставу: наприклад, свідоцтво про народження третьої дитини чи документи про догляд за родичем. Доки комісія ухвалює рішення, чинна відстрочка продовжує діяти, тож ризику мобілізації в цей період немає.

Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає цифровішою, прозорішою і передбачуваною для військовозобов'язаних.

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