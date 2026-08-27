Мариновані кабачки — це швидка закуска, схожа на маринований огірок, яка готується без варіння овочів і без стерилізації банок, а хрусткість зберігається навіть після доби в маринаді.

Салат з маринованими грибами та цибулею ми вже публікували — а мариновані кабачки готуються ще простіше й не потребують ані варіння, ані стерилізації банок гарячою парою протягом години.

Ця ідея з'явилася в родині кулінарної блогерки Наташі Кравчук, коли влітку в домі накопичилися величезні запаси кабачків. Мариновані кабачки виходять хрусткими, як маринований огірок із холодильника, і чудово поєднуються з картоплею та смаженим м'ясом — простий гарнір чи закуска, яка виручить на будь-якому столі.

Інгредієнти для маринованих кабачків

Для кабачків:

кабачки — приблизно 900-1000 г (4 середніх; підійдуть зелені, жовті або світло-зелені мексиканські кабачки)

часник — 3 зубчики, розрізані навпіл

лавровий лист — 2-3 шт.

перець горошком — 6-8 шт.

свіжа петрушка, нарізана — приблизно 60 мл (1/4 склянки)

свіжий кріп, нарізаний — приблизно 60 мл (1/4 склянки)

Для маринаду:

кип'яток — 720 мл (3 склянки)

олія оливкова — 2 ст. л. (30 мл)

білий столовий оцет 5% — 120 мл (1/2 склянки)

цукор — приблизно 65 г (1/3 склянки)

сіль — 1 ст. л. (бажано морська, не йодована)

Знадобиться банка ємністю приблизно 1,9 л з кришкою або термостійка миска з щільною кришкою.

Як приготувати мариновані кабачки: покроково

Ошпарте чисту банку: наповніть її склянкою кип'яченої води, закрийте кришкою і обережно сполосніть киплячою водою всередині банки, тримаючи її кухонними рукавицями (робіть це над мийкою). Потім повністю злийте воду.

На дно чистої банки покладіть розрізані навпіл зубчики часнику, лавровий лист і перець горошком.

Наріжте кабачки кільцями завтовшки приблизно 0,8 см, кінчики відкладіть. Щільно укладайте кільця кабачків шарами, присипаючи кожен шар нарізаною петрушкою й кропом. За потреби притискайте кабачки чистою кухонною лопаткою. Зверху викладіть решту зелені.

З'єднайте всі інгредієнти маринаду і перемішуйте, доки цукор і сіль повністю розчиняться. Обережно залийте гарячим маринадом кабачки, викладені шарами в банці.

Щільно закрийте банку кришкою, дайте їй охолонути до кімнатної температури на столі, після чого поставте в холодильник на ніч. Мінімальний час маринування — 12 годин з моменту, коли ви залили гарячий розсіл. Мариновані кабачки зберігаються в холодильнику 5-7 днів.

Подавайте мариновані кабачки як самостійну закуску або гарнір до картоплі й м'яса — вони чудово доповнюють будь-яку страву на щоденному чи святковому столі. Якщо немає свіжої зелені, спробуйте замінити її сушеною петрушкою й кропом, а замість білого оцту можна взяти інший столовий оцет тієї ж кислотності, трохи скоригувавши кількість.

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