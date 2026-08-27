Старі купюри дрібних номіналів уже не приймають у магазинах. Розповідаємо, де та до якого терміну їх можна обміняти без комісії.

Національний банк України продовжує поступово оновлювати готівку, і тепер це стосується найменших купюр. Як повідомляє регулятор, із 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років більше не використовують у готівкових розрахунках.

Це означає, що касир у магазині чи на ринку має повне право відмовитися приймати такі купюри як оплату за товари або послуги. Викидати старі гроші не потрібно — їх досі можна безкоштовно обміняти.

Які банкноти вже не приймають

Із 2 березня 2026 року в Україні припинили використовувати в готівкових розрахунках банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років усіх років випуску. Касир має право відмовитися їх приймати.

Ще раніше — з 1 жовтня 2020 року — з обігу повністю вилучили всі банкноти гривні, випущені до 2003 року. Їх також не приймають для розрахунків.

За даними Нацбанку, за час існування національної валюти було випущено чотири покоління банкнот. Зараз регулятор поступово замінює старі купюри банкнотами останнього покоління.

Де обміняти старі 1, 2, 5 і 10 гривень

Обміняти вилучені з обігу банкноти можна без будь-яких обмежень та без комісії. Національний банк встановив кілька термінів залежно від установи:

до 26 лютого 2027 року включно — у всіх банках України;

до 28 лютого 2029 року включно — у ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та ПУМБ;

у Національному банку України — безстроково.

Що робити з купюрами, випущеними до 2003 року

Банкноти, випущені до 2003 року, можна обміняти в НБУ та визначених уповноважених банках до завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Водночас НБУ продовжує поступово вилучати з обігу й банкноти номіналом 20, 50, 100, 200 та 500 гривень зразків 2003–2007 років. Тим, хто зберігає стару готівку вдома, варто звертати увагу на рік і зразок купюри, аби знати, чи можна нею розрахуватися.