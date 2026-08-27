Оптова електроенергія в Україні у серпні подорожчала майже на 60% — індекс ціни базового навантаження сягнув 7277,24 грн за МВт·год. Для операторів зарядних станцій це означає зростання витрат, однак автоматичного подорожчання зарядки на ті ж 60% не буде.

Ціни на пальне в Україні залишаються в центрі уваги водіїв — цього разу через різке подорожчання оптової електроенергії. За перші 20 днів серпня 2026 року індекс ціни базового навантаження на ринку «на добу наперед» сягнув 7277,24 грн за МВт·год, що майже на 60% більше, ніж за аналогічний період липня.

Як повідомляє AutoChronicleHub із посиланням на дані Оператора ринку, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії за цей період становила 7359,65 грн за МВт·год. Для операторів зарядних станцій це означає суттєве зростання однієї з ключових складових витрат.

Що саме подорожчало для операторів зарядних станцій

Зростання оптових цін відбулося на тлі ще однієї зміни: з 1 серпня 2026 року тариф НЕК «Укренерго» на передачу електричної енергії для більшості користувачів системи зріс із 742,91 до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ. Таким чином, тариф на передачу збільшився приблизно на чверть.

Для бізнесу, який експлуатує зарядну інфраструктуру, це означає, що одночасно змінилися одразу кілька складових витрат: зросла ринкова вартість самої електроенергії, а також тариф на її передачу. Однак автоматичного подорожчання зарядки електромобілів на ті ж 60% не буде.

Чому ціна зарядки не зросте на 60%

Кінцева ціна однієї кіловат-години на публічній зарядній станції складається не лише з вартості електроенергії. Оператори також оплачують розподіл та передачу електрики, підключення потужності, обслуговування обладнання, оренду майданчиків, платіжні сервіси, програмне забезпечення та інші операційні витрати. Тому різні зарядні мережі можуть реагувати на зміну ринку по-різному.

Одні оператори можуть певний час залишити старі тарифи, інші — переглянути їх частково. Крім того, ціна часто відрізняється навіть у межах однієї мережі залежно від місця розташування та потужності конкретної станції. Найбільше зміни можуть відчути користувачі швидких зарядок постійного струму (DC), які потребують значної підключеної потужності.

Домашня зарядка залишається без змін

Для побутових споживачів серпневі зміни безпосередньо нічого не змінили. Фіксована ціна електроенергії для населення залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Дію цього тарифу продовжено до 31 жовтня 2026 року. Наприклад, електромобіль із витратою 18 кВт·год на 100 км при зарядці вдома витратить електроенергії приблизно на 77,76 грн на 100 км.

Як водіям контролювати витрати на зарядку

Єдиного державного тарифу на зарядку електромобілів на комерційних станціях в Україні немає. Тому на тлі серпневого зростання цін на електроенергію водіям варто перевіряти актуальну вартість кіловат-години у застосунку оператора безпосередньо перед підключенням автомобіля. Особливо це стосується далеких поїздок, коли автомобіль доводиться кілька разів заряджати на швидкісних станціях.

Поки що підстав говорити про одномоментне подорожчання всіх зарядок на 60% немає. Однак різке зростання оптової ціни електроенергії разом із новими тарифами на передачу створює для операторів зарядної інфраструктури додатковий тиск на собівартість послуг.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Харківській області на 21 серпня: де електроенергія стане недоступною на багато годин.