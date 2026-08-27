Оптовая электроэнергия в Украине в августе подорожала почти на 60% — индекс цены базовой нагрузки достиг 7277,24 грн за МВт·ч. Для операторов зарядных станций это означает рост расходов, однако автоматического подорожания зарядки на те же 60% не будет.

Цены на топливо в Украине остаются в центре внимания водителей — на этот раз из-за резкого подорожания оптовой электроэнергии. За первые 20 дней августа 2026 года индекс цены базовой нагрузки на рынке «на сутки вперед» достиг 7277,24 грн за МВт·ч, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период июля.

Как сообщает AutoChronicleHub со ссылкой на данные Оператора рынка, средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии за этот период составила 7359,65 грн за МВт·ч. Для операторов зарядных станций это означает существенный рост одной из ключевых составляющих расходов.

Что именно подорожало для операторов зарядных станций

Рост оптовых цен произошел на фоне еще одного изменения: с 1 августа 2026 года тариф НЭК «Укрэнерго» на передачу электрической энергии для большинства пользователей системы вырос с 742,91 до 928,45 грн за МВт·ч без НДС. Таким образом, тариф на передачу увеличился примерно на четверть.

Для бизнеса, эксплуатирующего зарядную инфраструктуру, это означает, что одновременно изменились сразу несколько составляющих расходов: выросла рыночная стоимость самой электроэнергии, а также тариф на ее передачу. Однако автоматического подорожания зарядки электромобилей на те же 60% не будет.

Почему цена зарядки не вырастет на 60%

Конечная цена одного киловатт-часа на публичной зарядной станции состоит не только из стоимости электроэнергии. Операторы также оплачивают распределение и передачу электричества, подключение мощности, обслуживание оборудования, аренду площадок, платежные сервисы, программное обеспечение и другие операционные расходы. Поэтому разные зарядные сети могут реагировать на изменение рынка по-разному.

Одни операторы могут некоторое время оставить старые тарифы, другие — пересмотреть их частично. Кроме того, цена часто отличается даже в пределах одной сети в зависимости от местоположения и мощности конкретной станции. Больше всего изменения могут ощутить пользователи быстрых зарядок постоянного тока (DC), которые требуют значительной подключенной мощности.

Домашняя зарядка остается без изменений

Для бытовых потребителей августовские изменения непосредственно ничего не изменили. Фиксированная цена электроэнергии для населения остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Действие этого тарифа продлено до 31 октября 2026 года. Например, электромобиль с расходом 18 кВт·ч на 100 км при зарядке дома потратит электроэнергии примерно на 77,76 грн на 100 км.

Как водителям контролировать расходы на зарядку

Единого государственного тарифа на зарядку электромобилей на коммерческих станциях в Украине нет. Поэтому на фоне августовского роста цен на электроэнергию водителям стоит проверять актуальную стоимость киловатт-часа в приложении оператора непосредственно перед подключением автомобиля. Особенно это касается дальних поездок, когда автомобиль приходится несколько раз заряжать на скоростных станциях.

Пока что оснований говорить о единовременном подорожании всех зарядок на 60% нет. Однако резкий рост оптовой цены электроэнергии вместе с новыми тарифами на передачу создает для операторов зарядной инфраструктуры дополнительное давление на себестоимость услуг.

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