Чебуреки с капустой и грибами мы уже публиковали — а сегодня расскажем о плове, одном из самых популярных блюд, которое готовят на каждый день и на праздничный стол. Классический плов обычно готовят из баранины, свинины или говядины, но этот рецепт — более быстрая домашняя версия с курицей, которая получается не менее ароматной и сытной. Особенность рецепта — немного кетчупа, который придает рису приятный вкус и красивый цвет, а также щепотка кайенского перца для легкой остроты.
Ингредиенты для плова
- 1 большая куриная грудка, нарезанная небольшими кубиками;
- 2 стакана (примерно 400 г) белого риса, хорошо промытого и процеженного;
- 1 крупная морковь, тертая;
- 1 маленькая луковица, мелко нарезанная;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 4 ст. л. (примерно 60 мл) кетчупа;
- 600 мл воды или слегка соленого куриного бульона;
- 1 ч. л. соли;
- щепотка (примерно 1/8 ч. л.) свежемолотого черного перца;
- щепотка (примерно 1/8 ч. л.) кайенского перца;
- 2 ст. л. масла для жарки.
Как приготовить плов: пошагово
Разогрейте 2 столовые ложки масла в большой сковороде на средне-высоком огне. Добавьте кубики курицы и жарьте, помешивая, до золотистой корочки и полной готовности.
Добавьте мелко нарезанный лук к курице и жарьте вместе примерно 3 минуты, пока лук не станет мягким.
Положите тертую морковь в сковороду и продолжайте жарить еще 2 минуты, регулярно перемешивая.
Добавьте сливочное масло и кетчуп, хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.
Когда масло растопится, всыпьте промытый рис прямо в сковороду. Приправьте солью, черным и кайенским перцем, еще раз перемешайте, чтобы рис пропитался ароматами.
Переложите всю массу в рисоварку, добавьте 600 мл воды или бульона, при необходимости досолите. Выберите режим «Белый рис» и дождитесь завершения приготовления.
Если рисоварки нет, положите все ингредиенты в кастрюлю с плотной крышкой и готовьте на средне-низком огне примерно 20 минут, пока вся вода не впитается и рис не станет мягким.
Плов подавайте горячим, как только он немного остынет после приготовления. Остатки плова не стоит выбрасывать — разогретый и слегка подрумяненный на сковороде на следующий день плов даже вкуснее, потому что приобретает приятную хрустящую корочку. Для этого рецепта хорошо подходит рис жасмин, а если рис не промывать перед приготовлением, понадобится немного больше воды.
Ранее Politeka сообщала, классическая карбонара без сливок: итальянский рецепт с секретом кремового соуса.
Также Politeka писала, этот медовик получается невероятно мягким: простой рецепт со сметанным кремом.
Как сообщала Politeka, борщ: рецепт без капусты, который получается вкуснее классического.