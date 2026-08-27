Плов — блюдо, которое любят за сытность и аромат, а этот рецепт с курицей готовится значительно быстрее традиционного варианта из баранины или свинины.

Чебуреки с капустой и грибами мы уже публиковали — а сегодня расскажем о плове, одном из самых популярных блюд, которое готовят на каждый день и на праздничный стол. Классический плов обычно готовят из баранины, свинины или говядины, но этот рецепт — более быстрая домашняя версия с курицей, которая получается не менее ароматной и сытной. Особенность рецепта — немного кетчупа, который придает рису приятный вкус и красивый цвет, а также щепотка кайенского перца для легкой остроты.

Ингредиенты для плова

1 большая куриная грудка, нарезанная небольшими кубиками;

2 стакана (примерно 400 г) белого риса, хорошо промытого и процеженного;

1 крупная морковь, тертая;

1 маленькая луковица, мелко нарезанная;

2 ст. л. сливочного масла;

4 ст. л. (примерно 60 мл) кетчупа;

600 мл воды или слегка соленого куриного бульона;

1 ч. л. соли;

щепотка (примерно 1/8 ч. л.) свежемолотого черного перца;

щепотка (примерно 1/8 ч. л.) кайенского перца;

2 ст. л. масла для жарки.

Как приготовить плов: пошагово

Разогрейте 2 столовые ложки масла в большой сковороде на средне-высоком огне. Добавьте кубики курицы и жарьте, помешивая, до золотистой корочки и полной готовности.

Добавьте мелко нарезанный лук к курице и жарьте вместе примерно 3 минуты, пока лук не станет мягким.

Положите тертую морковь в сковороду и продолжайте жарить еще 2 минуты, регулярно перемешивая.

Добавьте сливочное масло и кетчуп, хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.

Когда масло растопится, всыпьте промытый рис прямо в сковороду. Приправьте солью, черным и кайенским перцем, еще раз перемешайте, чтобы рис пропитался ароматами.

Переложите всю массу в рисоварку, добавьте 600 мл воды или бульона, при необходимости досолите. Выберите режим «Белый рис» и дождитесь завершения приготовления.

Если рисоварки нет, положите все ингредиенты в кастрюлю с плотной крышкой и готовьте на средне-низком огне примерно 20 минут, пока вся вода не впитается и рис не станет мягким.

Плов подавайте горячим, как только он немного остынет после приготовления. Остатки плова не стоит выбрасывать — разогретый и слегка подрумяненный на сковороде на следующий день плов даже вкуснее, потому что приобретает приятную хрустящую корочку. Для этого рецепта хорошо подходит рис жасмин, а если рис не промывать перед приготовлением, понадобится немного больше воды.

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