В Кропивницком 27 августа из-за аварии на водопроводе временно ограничили централизованное водоснабжение для жителей нескольких домов и детского сада.

Отключение света в Кировоградской области продолжается по графикам, а в областном центре коммунальщики временно ограничили еще и водоснабжение — из-за аварии на водопроводе без воды остались несколько домов и детский сад в Кропивницком.

Как сообщает Златополь со ссылкой на местный водоканал, авария произошла 27 августа. Специалисты уже работают над устранением повреждения по адресу: улица Юрия Коваленко, 15.

Из-за ремонтных работ временно без централизованного водоснабжения остались жители следующих адресов:

ул. Юрия Коваленко, 13 (корпус 1);

ул. Юрия Коваленко, 15;

ул. Юрия Коваленко, 15а — учреждение дошкольного образования № 68;

ул. Независимости, 7 (корпуса 1 и 2).

Когда восстановят водоснабжение

В водоканале заверили, что воду подадут сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Коммунальщики извинились перед горожанами за временные неудобства, однако точного времени восстановления пока не называют.

Что делать жителям

На время ремонтных работ жителям перечисленных домов советуют сделать запас воды для бытовых нужд. В случае возникновения дополнительных вопросов по срокам восстановления водоснабжения можно обращаться в диспетчерскую службу водоканала.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 26 и 27 августа: названы адреса, где надолго выключат электроэнергию.

Также Politeka сообщала, отключение света в Кировоградской области 25 и 26 августа: появились графики и адреса, где не будет света.