У Кропивницькому 27 серпня через аварію на водомережі тимчасово обмежили централізоване водопостачання для мешканців кількох будинків та дитячого садка.

Відключення світла в Кіровоградській області тривають за графіками, а в обласному центрі комунальники тимчасово обмежили ще й водопостачання — через аварію на водомережі без води залишилися кілька будинків та дитячий садок у Кропивницькому.

Як повідомляє Златопіль з посиланням на місцевий водоканал, аварія сталася 27 серпня. Фахівці вже працюють над усуненням пошкодження за адресою: вулиця Юрія Коваленка, 15.

Через ремонтні роботи тимчасово без централізованого водопостачання залишилися мешканці таких адрес:

вул. Юрія Коваленка, 13 (корпус 1);

вул. Юрія Коваленка, 15;

вул. Юрія Коваленка, 15а — заклад дошкільної освіти № 68;

вул. Незалежності, 7 (корпуси 1 та 2).

Коли відновлять водопостачання

У водоканалі запевнили, що воду подадуть одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Комунальники перепросили містян за тимчасові незручності, однак точного часу відновлення наразі не називають.

Що робити мешканцям

На час ремонтних робіт мешканцям перелічених будинків радять зробити запас води для побутових потреб. У разі виникнення додаткових питань щодо термінів відновлення водопостачання можна звертатися до диспетчерської служби водоканалу.

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