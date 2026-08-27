Блокировка карты военного не происходит автоматически в случае самовольного оставления части (СОЧ). В Министерстве обороны Украины объяснили, что прекращение денежного обеспечения и арест средств на счете — это две разные юридические процедуры.

Денежное обеспечение военных при СОЧ и блокировка карты — вопрос, который до сих пор обрастает мифами. Как сообщает ТСН со ссылкой на «Судебно-юридическую газету», в Министерстве обороны Украины подчеркнули: самовольное оставление части (СОЧ) само по себе не является основанием для автоматической блокировки банковской карты или счета военнослужащего.

В ведомстве объяснили, что прекращение денежного обеспечения и арест средств на счете — это две разные юридические процедуры. Если военнослужащий находится в СОЧ, воинская часть прекращает начислять и выплачивать ему денежное обеспечение. Это предусмотрено приказом МОУ №260 и статьей 24 Закона №2232-XII.

В то же время эти нормы не предусматривают автоматической блокировки или закрытия банковского счета. То есть наличие статуса СОЧ еще не означает блокировки карты военного.

Когда счет действительно могут арестовать

Арест средств на банковском счете является отдельной процессуальной мерой и требует других правовых оснований. Например, в рамках уголовного производства арест безналичных средств регулируется статьей 170 Уголовного процессуального кодекса Украины. Для этого необходимо соответствующее процессуальное решение — в частности постановление следственного судьи или суда.

Поэтому формулировка «ушел в СОЧ — заблокировали карту» является юридически некорректной. Правильнее говорить, что во время СОЧ воинская часть прекращает выплату денежного обеспечения, тогда как арест банковского счета возможен лишь в рамках отдельной правовой процедуры.

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