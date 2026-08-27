Картопля в Україні може подорожчати на 25–40% уже цієї зими через літню спеку та брак потужностей для зберігання врожаю. Експерти УПОА попереджають — дефіцит якісної картоплі стане особливо відчутним наприкінці зими та навесні 2027 року.

Подорожчання продуктів в Україні цієї зими може стати рекордним — ціни на картоплю зростуть одразу на 25–40% порівняно з поточними показниками. Такий прогноз озвучила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва в інтерв'ю Delo.ua, повідомляє Agroweek.

Головною причиною майбутнього стрибка цін фахівці називають аномальну літню спеку, яка збіглася з критичним періодом формування бульб. Температура повітря тривалий час трималася на позначках понад +35–37 °C, а рослини витрачали вологу переважно на охолодження, а не на нарощування врожаю.

Яким буде врожай 2026 року

Попри тривожні сигнали, Звєрєва застерігає від поспішних висновків про катастрофічне падіння врожаю. За її словами, у господарствах із правильним підбором сортів, якісним насіннєвим матеріалом і налагодженим зрошенням результати цілком прийнятні.

«Врожай 2026 року, найімовірніше, буде слабшим за дуже вдалий для багатьох виробників 2025 рік, але говорити сьогодні про загальнонаціональне падіння на третину передчасно», — зазначила експертка.

Чому взимку ціни різко підуть угору

Восени українці не відчують справжнього дефіциту: у період масового збирання пізніх сортів ринок отримує максимальну пропозицію. Виробники без сучасних сховищ швидко реалізують продукцію прямо з поля, що тимчасово стримує ціни. Однак уже наприкінці осені товар від таких господарств поступово зникне з прилавків.

Саме тоді, у грудні–лютому, український ринок відчує гострий дефіцит якісної товарної картоплі. До весни 2027 року постачальники будуть змушені масово імпортувати продукцію, аби задовольнити попит.

Експерти виділяють три структурні проблеми, які провокують такі масштабні цінові коливання:

гострий дефіцит сучасних сховищ — головний фактор національної цінової волатильності;

слабка переробна галузь, через яку Україна щороку витрачає понад 1 мільярд гривень на імпорт 20–30 тисяч тонн замороженої картоплі фрі;

відсутність гарантованого доступу до систем зрошення, що робить промислове вирощування овочів надзвичайно ризикованим.

Що робити споживачам

Аналітики УПОА радять українцям завчасно подбати про запаси картоплі на зиму — закуповувати її варто вже у вересні–жовтні, коли ціни будуть найнижчими через масовий збір урожаю. Водночас варто звертати увагу на сорти, придатні для тривалого зберігання, та забезпечити належні умови — сухе, прохолодне й темне приміщення.

Для тих, хто не має можливості зберігати великі обсяги, експерти рекомендують стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах і на ринках упродовж осені та бути готовими до поступового зростання цін, яке, за прогнозами, стане особливо відчутним після Нового року.

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