Нынешняя индексация в Одесской области охватила более 505 тысяч пенсионеров: средняя пенсия выросла на 574 гривни. Однако надбавки оказались крайне неравномерными — часть получателей добавила более 1000 гривен, а 24 196 людям пересчет вообще ничего не добавил.

Пересчет пенсий в Одесской области принес очень разные результаты — после мартовской индексации часть пенсионеров получила свыше 1000 гривен надбавки, а кому-то пересчет вообще ничего не добавил. Такие данные привели в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Одесской области в ответе на официальный запрос ИА «Конструктив Ньюс».

Индексация охватила всех 505 549 получателей пенсий, которые находились на учете в регионе. До пересчета, по состоянию на 1 января 2026 года, средний размер пенсии в Одесской области составлял 5 561,20 гривни, а после мартовской индексации он вырос до 6 135,50 гривни. То есть в среднем выплаты увеличились более чем на 574 гривни.

Однако средние цифры скрывают большой разрыв между категориями получателей. Повышение на 1000 гривен и больше получили 38 867 пенсионеров — в этой группе средняя пенсия после пересчета составляет 15 062,04 гривни.

Кому надбавка оказалась символической

На противоположной стороне оказались 107 человек, которым индексация принесла от 1 копейки до 50 гривен. Средний размер их пенсии после пересчета составил 4 729,67 гривни, что заметно ниже среднеобластного показателя.

Еще 551 пенсионное дело изначально не попало под автоматический массовый пересчет, поскольку находилось в обработке по другим основаниям. В итоге по этим делам индексацию провели в индивидуальном режиме.

Кому пересчет не изменил выплату

Отдельно в фонде ответили на вопрос о случаях, когда индексация не дала фактического увеличения. Как выяснилось, после пересчета размер пенсии остался без изменений для 24 196 пенсионеров.

В течение года в ГУ ПФУ в Одесской области поступило и было зарегистрировано 1 048 обращений граждан, связанных с нынешней индексацией. Это свидетельствует, что вопросов к пересчету у людей остается немало.

После пересчета результат у каждого был свой: кто-то прибавил больше тысячи гривен, другим досталось несколько гривен, а у части пенсионеров фактическая выплата так и не изменилась. Все упиралось в индивидуальные особенности каждой пенсионной выплаты.

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