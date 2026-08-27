Правительство выделило дополнительные 5,14 млрд грн на жилищные сертификаты «єВідновлення» — этих денег хватит более чем 3600 семьям, потерявшим жилье из-за войны и уже имеющим право на компенсацию, но до сих пор не сумевшим воспользоваться сертификатом.

Компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье в Украине получили дополнительное финансирование — правительство направило еще 5,14 млрд грн на жилищные сертификаты «єВідновлення», которых хватит более чем 3600 семьям.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины. Дополнительный транш позволит выплатить средства по сертификатам тем, кто уже получил право на компенсацию за уничтоженное жилье, но до сих пор не мог воспользоваться документом из-за отсутствия денег на счете программы.

Средства предоставил Банк развития Совета Европы в рамках проекта HOME. По данным правительства, жилищные сертификаты «єВідновлення» уже получили более 88 тысяч семей, а общая сумма назначенных компенсаций достигла 112,6 млрд грн.

Более 33 тысяч семей уже использовали сертификаты и приобрели новое жилье. В то же время около 55 тысяч семей до сих пор ждут финансирования — поэтому нового транша хватит примерно для каждой пятнадцатой семьи из очереди.

Первоочередное право на финансирование имеют военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Именно для этих категорий новые деньги станут самым быстрым способом получить средства по уже выданному сертификату.

Кто может получить жилищный сертификат

Жилищные сертификаты предоставляют владельцам квартир, домов, комнат и других жилых помещений, уничтоженных из-за российской агрессии и непригодных для восстановления. Сумму компенсации определяет специальная комиссия после проверки данных о разрушенном объекте — она зависит от площади, типа, расположения и других характеристик утраченного жилья.

Если решение положительное, электронный сертификат появляется в приложении «Дія» и хранится в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Наличные по нему не выдают: после выбора недвижимости средства перечисляют непосредственно продавцу.

Что можно приобрести по сертификату

По жилищному сертификату можно купить квартиру, частный дом, комнату или другое жилое помещение на первичном или вторичном рынке. Средства также разрешено инвестировать в строящееся жилье или использовать как первый взнос по государственной ипотечной программе «єОселя».

Если новое жилье стоит дороже суммы компенсации, разницу доплачивают самостоятельно. Если дешевле — неиспользованный остаток сохраняется до возможного получения репараций от России.

Как воспользоваться сертификатом

Сначала владелец должен получить решение о компенсации и сам жилищный сертификат. После выбора нового жилья необходимо подать через «Дію» заявление на бронирование средств. Подтверждение бронирования приходит в течение пяти рабочих дней, после чего у владельца есть 30 дней, чтобы оформить договор купли-продажи у нотариуса.

Перед заключением сделки нужно прекратить право собственности на уничтоженное жилье. Подать заявление и забронировать деньги можно не только через приложение, но и на портале «Дія», в ЦНАПе или через нотариуса.

Жилищный сертификат действует в течение пяти лет с момента получения. Если денег на счете программы временно нет, заявка переходит в электронную очередь — поэтому отсутствие финансирования сразу после выдачи сертификата не означает потерю компенсации.

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