Медовик – один из самых популярных тортов, и этот рецепт готовится без пароварки и водяной бани, поэтому коржи получаются румяными, а торт – нежным и сочным.

Тертый пирог с яблоками мы уже публиковали — а медовик готовится совсем иначе, хотя тоже не требует сложной техники.

Медовик — это классический торт из тонких медовых коржей и легкого сметанного крема, который пропитывает их, делая десерт нежным и влажным. Этот рецепт медовика привлекает тем, что не требует водяной бани, как в традиционных версиях: тесто замешивается прямо в кастрюле и раскатывается сразу, пока оно теплое. Благодаря этому коржи получаются ровными, а торт готов удивить гостей на любом празднике.

Ингредиенты для медовика

Для коржей:

мед — 4 столовые ложки (примерно 85 г)

сахар — 3/4 стакана (примерно 150 г)

сливочное масло несоленое — 2 столовые ложки (примерно 28 г)

яйца крупные — 3 шт., комнатной температуры, взбитые вилкой

сода пищевая — 1 чайная ложка

мука пшеничная — 3 стакана (примерно 360 г)

Для сметанного крема:

сметана — примерно 900 г

сахарная пудра — 2 стакана (примерно 240 г)

сливки жирные (для взбивания) — 1 стакан (240 мл)

Для украшения (по желанию): свежие ягоды — примерно 220 г.

Как приготовить медовик: пошагово

В средней кастрюле на среднем-слабом огне растопите сахар, мед и сливочное масло, помешивая, до растворения сахара — это займет 5-7 минут. Огонь не должен быть сильным, иначе масса подгорит.

Как только сахар растворился, снимите кастрюлю с огня и, пока масса еще горячая, тонкой струйкой влейте взбитые яйца, непрерывно и энергично перемешивая, чтобы яйца не сварились.

Всыпьте соду и перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем постепенно, по половине стакана, вмешивайте муку лопаткой, пока тесто не станет густым, как пластилин, и не перестанет липнуть к рукам.

Разделите тесто на 8 одинаковых частей и сразу переходите к раскатыванию — так коржи получатся более ровными, пока тесто еще теплое.

На хорошо посыпанной мукой поверхности раскатайте каждую часть в тонкий круг диаметром около 23 см (толщина — примерно 3 мм). Приложите тарелку или дно разъемной формы подходящего диаметра и обрежьте края для ровного круга, обрезки отложите.

Переложите корж на пергамент и выпекайте по два одновременно при температуре 175°C в течение 4-5 минут до золотистого цвета. Дайте коржам полностью остыть на решетке, прежде чем складывать торт. Повторите с оставшимся тестом.

В конце испеките обрезки на пергаменте, а когда они остынут и затвердеют, растолките скалкой или перемолите в комбайне до мелкой крошки — она понадобится для обсыпки торта.

Для крема взбейте сливки до пышной и устойчивой пены (1-2 минуты на высокой скорости). В отдельной миске смешайте сметану с сахарной пудрой, а затем вмешайте туда взбитые сливки.

Промазывайте каждый корж примерно третью стакана крема, слегка прижимая, чтобы не осталось воздушных карманов. Верх и бока торта также обмажьте оставшимся кремом.

Обсыпьте верх и бока медовика крошкой из обрезков, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на ночь — торт должен пропитаться кремом и стать мягким.

Медовик лучше всего на вкус на второй день, когда коржи полностью пропитаны кремом. Храните торт в холодильнике — он остается свежим несколько дней (проверено до 4 дней), поэтому его можно готовить заранее. По желанию украсьте десерт свежими ягодами перед подачей.

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