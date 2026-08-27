Пенсионная карта еще не гарантирует, что за коммуналку не придется доплачивать. В ПриватБанке объяснили, в каких случаях пенсионерам начисляют комиссию за коммунальные платежи и как платить без переплат.

Оплата коммуналки для пенсионеров имеет нюансы: наличие пенсионной карты еще не гарантирует, что за коммунальные услуги не придется доплачивать. В ПриватБанке объяснили, в каких случаях за коммуналку могут начислить комиссию и как ее избежать, пишет «На пенсии».

Когда за коммуналку не берут комиссию

Банк сотрудничает с большим количеством поставщиков коммунальных услуг, поэтому многие платежи за жилье можно провести без дополнительного сбора. Для пенсионеров предусмотрены дополнительные условия, однако главное требование — рассчитываться именно пенсионной картой, которую банк называет «Картой для выплат».

Если проводить платеж другой банковской картой, льготное условие уже не действует. Комиссия может появиться и при оплате наличными — даже если речь идет о пенсионере. Одна из клиенток банка в Facebook пожаловалась, что с нее продолжают брать плату несмотря на статус пенсионерки.

Как оплатить коммуналку без комиссии

Пенсионной картой рассчитаться за коммунальные услуги можно в отделении ПриватБанка, через банкомат, в терминале самообслуживания, по номеру поддержки 3700 или в приложении «Приват24». В «Приват24» нулевая комиссия действует, если сумма платежа не превышает 5000 гривен, а количество таких платежей за месяц — не более 15.

Пенсионная карта дает и другие льготы: пенсия от Пенсионного фонда зачисляется без комиссии, наличные можно снять бесплатно во всех банкоматах Украины, а средства на карты «Универсальная» или «Универсальная Gold» переводятся без дополнительного сбора.

После онлайн-оплаты электронную квитанцию можно сохранить или распечатать, а бумажный документ при необходимости выдадут в отделении банка. Поэтому пенсионерам стоит внимательно выбирать не только способ оплаты, но и карту, с которой проводится операция.