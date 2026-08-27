Пенсійна картка ще не гарантує, що за комуналку не доведеться доплачувати. У ПриватБанку пояснили, у яких випадках пенсіонерам нараховують комісію за комунальні платежі та як оплачувати без переплат.

Оплата комуналки для пенсіонерів має нюанси: наявність пенсійної картки ще не гарантує, що за комунальні послуги не доведеться доплачувати. У ПриватБанку пояснили, у яких випадках за комуналку можуть нарахувати комісію і як її уникнути, пише «На пенсії».

Коли за комуналку не беруть комісію

Банк співпрацює з великою кількістю постачальників комунальних послуг, тому багато платежів за житло можна провести без додаткового збору. Для пенсіонерів передбачені додаткові умови, однак головна вимога — розраховуватися саме пенсійною карткою, яку банк називає «Карткою для виплат».

Якщо проводити платіж іншою банківською карткою, пільгова умова вже не застосовується. Комісія може з'явитися й під час оплати готівкою — навіть якщо йдеться про пенсіонера. Одна з клієнток банку у Facebook поскаржилася, що з неї продовжують брати плату попри статус пенсіонерки.

Як оплатити комуналку без комісії

Пенсійною карткою розрахуватися за комунальні послуги можна у відділенні ПриватБанку, через банкомат, у терміналі самообслуговування, за номером підтримки 3700 або в застосунку «Приват24». В «Приват24» нульова комісія діє, якщо сума платежу не перевищує 5000 гривень, а кількість таких платежів за місяць — не більше 15.

Пенсійна картка дає й інші пільги: пенсія від Пенсійного фонду зараховується без комісії, готівку можна зняти безкоштовно в усіх банкоматах України, а кошти на картки «Універсальна» чи «Універсальна Gold» переказуються без додаткового збору.

Після онлайн-оплати електронну квитанцію можна зберегти або роздрукувати, а паперовий документ за потреби видадуть у відділенні банку. Тож пенсіонерам варто уважно обирати не лише спосіб оплати, а й картку, з якої проводиться операція.