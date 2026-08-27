Медовик – один із найпопулярніших тортів, і цей рецепт готується без пароварки чи водяної бані, тож коржі стають рум'яними, а торт – ніжним і соковитим.

Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а медовик готується зовсім інакше, хоча теж не вимагає складної техніки.

Медовик — це класичний торт із тонких медових коржів і легкого сметанного крему, який просочує їх, роблячи десерт ніжним та вологим. Цей рецепт медовика приваблює тим, що не потребує водяної бані, як у традиційних версіях: тісто замішується прямо в каструлі й розкочується одразу, поки воно тепле. Завдяки цьому коржі виходять рівними, а торт готовий вразити гостей на будь-якому святі.

Інгредієнти для медовика

Для коржів:

мед — 4 столові ложки (приблизно 85 г)

цукор — 3/4 склянки (приблизно 150 г)

вершкове масло незбиране — 2 столові ложки (приблизно 28 г)

яйця великі — 3 шт., кімнатної температури, збиті вилкою

сода харчова — 1 чайна ложка

борошно пшеничне — 3 склянки (приблизно 360 г)

Для сметанного крему:

сметана — приблизно 900 г

цукрова пудра — 2 склянки (приблизно 240 г)

вершки жирні (для збивання) — 1 склянка (240 мл)

Для прикраси (за бажанням): свіжі ягоди — приблизно 220 г.

Як приготувати медовик: покроково

У середній каструлі на середньому-слабкому вогні розтопіть цукор, мед і вершкове масло, помішуючи, доки цукор не розчиниться — це займе 5-7 хвилин. Вогонь не має бути сильним, інакше маса підгорить.

Щойно цукор розчинився, зніміть каструлю з вогню і, поки маса ще гаряча, тонкою цівкою влийте збиті яйця, безперервно й енергійно перемішуючи, щоб яйця не зварилися.

Всипте соду і перемішайте, щоб не залишилося комочків. Потім поступово, по половині склянки, вмішуйте борошно лопаткою, доки тісто не стане густим, як пластилін, і не перестане липнути до рук.

Розділіть тісто на 8 однакових частин і одразу переходьте до розкочування — так коржі вийдуть рівнішими, поки тісто ще тепле.

На добре присипаній борошном поверхні розкачайте кожну частину в тонкий круг діаметром близько 23 см (товщина — приблизно 3 мм). Прикладіть тарілку або дно розбірної форми відповідного діаметра та обріжте краї для рівного кола, обрізки відкладіть.

Перекладіть корж на пергамент і випікайте по два одночасно за температури 175°C протягом 4-5 хвилин до золотистого кольору. Дайте коржам повністю охолонути на решітці, перш ніж складати торт. Повторіть із рештою тіста.

Наприкінці випічіть обрізки на пергаменті, а коли вони охолонуть і затвердіють, розтовкти качалкою або перемолоти в комбайні на дрібну крихту — вона знадобиться для обсипання торта.

Для крему збийте вершки до пишної та стійкої піни (1-2 хвилини на високій швидкості). В іншій мисці змішайте сметану з цукровою пудрою, а потім вмішайте туди збиті вершки.

Промащуйте кожен корж приблизно третиною склянки крему, злегка притискаючи, щоб не залишалося повітряних кишень. Верх і боки торта також обмастіть кремом, що залишився.

Обсипте верх і боки медовика крихтою з обрізків, накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник на ніч — торт має просочитися кремом і стати м'яким.

Медовик найкраще смакує на другий день, коли коржі повністю просочені кремом. Зберігайте торт у холодильнику — він залишається свіжим кілька днів (перевірено до 4 днів), тож його можна готувати заздалегідь. За бажанням прикрасьте десерт свіжими ягодами перед подачею.

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