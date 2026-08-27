Денежная помощь для ВПЛ в Украине меняет механизм финансирования социальных услуг: для части переселенцев средства будут перечислять не напрямую учреждению, а на специальный счет получателя.

Денежная помощь для ВПЛ в Украине меняет механизм финансирования: для части переселенцев средства на социальные услуги теперь будут перечислять не напрямую учреждению, а на специальный счет получателя. О запуске экспериментального механизма сообщили в общественной организации «ВПО Украины».

Новый порядок касается двух категорий внутренне перемещенных лиц. Это пожилые люди, нуждающиеся в стационарном уходе, а также лица с инвалидностью, которым необходимы стационарный уход или поддерживаемое проживание.

Главное изменение — именно в способе финансирования услуг. Раньше бюджетные средства направляли непосредственно поставщику социальных услуг. Теперь денежная помощь для ВПЛ будет поступать на специальный счет человека, имеющего право на соответствующую услугу. Ежемесячно средства будет перечислять Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Можно ли свободно распоряжаться средствами

Нет — счет будет иметь специальный режим использования. Деньги предназначены исключительно для оплаты определенных социальных услуг, поэтому свободно потратить их не получится.

Нужно ли переселенцам заново оформлять помощь

Повторно проходить процедуру не придется. Если решение о предоставлении стационарного ухода или поддерживаемого проживания уже принято, человек продолжит получать необходимую помощь на основании этого решения.

Итак, эксперимент меняет прежде всего механизм, по которому государство финансирует социальные услуги для определенных категорий переселенцев. Для получателей, которые уже оформили помощь, повторное обращение или переоформление не предусматривается.

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