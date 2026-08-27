Салат мимоза готовится слоями из тунца, яиц, моркови, картофеля и лука — а секрет нежной текстуры в том, что все ингредиенты натираются на мелкой терке, а не крупной.

Салат «Цезарь» мы уже публиковали — а салат мимоза готовится совершенно иначе: тут главное не соус, а слои из мелко натертых ингредиентов, которые тают во рту.

Салат мимоза — это классическое слоеное блюдо, которое любят за нежную, почти воздушную текстуру. Секрет в том, что все компоненты — яйца, морковь, картофель — натираются на мелкой терке, поэтому каждый кусочек получается мягким и однородным, и от него действительно трудно оторваться. Этот рецепт салата мимоза отличается тем, что майонез смешивают с маслом и помещают в кондитерский мешок (или пакет с дырочкой), чтобы равномерно и тонко распределить его по каждому слою — так салат не получается слишком тяжелым.

Ингредиенты для салата мимоза

тунец в масле — 2 банки по 140 г, слить жидкость;

яйца варенные — 6 крупных штук (белки и желтки разделить после варки);

морковь — 2 крупные, отваренные и очищенные;

лук — 1 средний или половина крупного;

картофель — 4 средних клубня, отваренных и очищенных;

майонез — приблизительно 240 мл + 2 столовые ложки (разделить);

масло рафинированное — приблизительно 60 мл;

соль и перец — по вкусу;

помидор или укроп — для украшения (по желанию).

Как приготовить салат мимоза: пошагово

Сначала отварите овощи и яйца. Целый неочищенный картофель и морковь положите в кастрюлю, залейте водой, доведите до легкого кипения и варите приблизительно 30 минут, пока нож не входит легко — главное не переварить, чтобы овощи не расползлись. Дайте остыть до комнатной температуры, а затем поставьте в холодильник: холодные овощи натираются значительно лучше. Чистите их непосредственно перед тем, как тереть.

Яйца отварите в отдельной кастрюле, охладите, очистите и разделите пополам — белки отдельно от желтков.

Для заправки смешайте майонез (около 240 мл) с маслом (около 60 мл) до однородности. Переложите смесь в пакет со срезанным уголком — так получится равномерно и тонко распределять заправку по слоям салата мимоза.

Смешайте слитый тунец с двумя столовыми ложками майонеза и небольшим количеством перца. Распределите эту массу равным слоем на дне стеклянной формы (квадратной, прямоугольной или в салатнике для слоев). Сверху тонко полейте майонезной заправкой.

Мелко натрите яичные белки и равномерно распределите их над тунцом, слегка посолите. Снова тонко полейте заправкой.

Мелко натрите морковь, распределите над белками, немного посолите и полейте еще одним тонким слоем заправки.

Мелко нарежьте лук и отварите в кипящей воде около 5 минут, после чего хорошо слейте и промойте холодной водой, чтобы быстрее остыл. Распределите лук равномерным слоем и тоже полейте заправкой.

Мелко натрите картофель, распределите над луком, приправьте солью и перцем и вылейте оставшуюся заправку, аккуратно и равномерно распределив ее лопаткой по поверхности.

Напоследок натрите желтки и посыпьте ими готовый салат мимоза, украсьте свежим укропом и, по желанию, розами из помидора.

Салат мимоза лучше всего подавать охлажденным, дав ему пропитаться в холодильнике хотя бы несколько часов — так слои лучше «срастутся» и вкус станет более насыщенным. Хранить блюдо следует в холодильнике под пленкой не более двух дней.

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