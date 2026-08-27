Салат мімоза готується шарами з тунця, яєць, моркви, картоплі та цибулі — а секрет ніжної текстури в тому, що всі інгредієнти труться на дрібній тертці, а не крупній.

Салат «Цезар» ми вже публікували — а салат мімоза готується зовсім інакше: тут головне не соус, а шари з дрібно тертих інгредієнтів, які тануть у роті.

Салат мімоза — це класична шарувата страва, яку люблять за ніжну, майже пухку текстуру. Секрет у тому, що всі компоненти — яйця, морква, картопля — натираються на дрібній тертці, тому кожен шматочок виходить м'яким і однорідним, і від нього справді важко відірватися. Цей рецепт салату мімоза відрізняється тим, що майонез змішують з олією та поміщають у кондитерський мішок (або пакет із дірочкою), щоб рівномірно й тонко розподілити його по кожному шару — так салат не виходить надто важким.

Інгредієнти для салату мімоза

тунець у олії — 2 банки по 140 г, злити рідину;

яйця варені — 6 великих штук (білки й жовтки розділити після варіння);

морква — 2 великі, відварені та очищені;

цибуля — 1 середня або половина великої;

картопля — 4 середні бульби, відварені та очищені;

майонез — приблизно 240 мл + 2 столові ложки (розділити);

олія рафінована — приблизно 60 мл;

сіль і перець — за смаком;

помідор або кріп — для прикраси (за бажанням).

Як приготувати салат мімоза: покроково

Спочатку відваріть овочі та яйця. Цілу неочищену картоплю та моркву покладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до легкого кипіння й варіть приблизно 30 хвилин, поки ніж не входитиме легко — головне не переварити, щоб овочі не розповзлися. Дайте охолонути до кімнатної температури, а потім поставте в холодильник: холодні овочі натираються значно краще. Чистіть їх безпосередньо перед тим, як тертимете.

Яйця відваріть у окремій каструлі, охолодіть, очистіть і розділіть навпіл — білки окремо від жовтків.

Для заправки змішайте майонез (близько 240 мл) з олією (близько 60 мл) до однорідності. Перекладіть суміш у пакет із зрізаним кутиком — так вийде рівномірно й тонко розподіляти заправку по шарах салату мімоза.

Змішайте злитий тунець із двома столовими ложками майонезу та невеликою кількістю перцю. Розподіліть цю масу рівним шаром на дні скляної форми (квадратної, прямокутної або в салатнику для шарів). Зверху тонко скропіть майонезною заправкою.

Дрібно натріть яєчні білки та рівномірно розподіліть їх над тунцем, злегка присоліть. Знову тонко скропіть заправкою.

Дрібно натріть моркву, розподіліть над білками, трохи присоліть і скропіть ще одним тонким шаром заправки.

Дрібно наріжте цибулю та відваріть у киплячій воді близько 5 хвилин, після чого добре зцідіть і промийте холодною водою, щоб швидше охолола. Розподіліть цибулю рівномірним шаром і теж скропіть заправкою.

Дрібно натріть картоплю, розподіліть над цибулею, приправте сіллю й перцем та вилийте решту заправки, обережно й рівномірно розподіливши її лопаткою по поверхні.

Наостанок натріть жовтки та посипте ними готовий салат мімоза, прикрасьте свіжим кропом і, за бажанням, трояндами з помідора.

Салат мімоза найкраще подавати охолодженим, давши йому пропитатися в холодильнику хоча б кілька годин — так шари краще «зростуться» і смак стане насиченішим. Зберігати страву слід у холодильнику під плівкою не довше двох днів.

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