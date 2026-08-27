Станом на 27 серпня ціни на пальне в українських мережах АЗС лишилися стабільними, але з продажу тимчасово зник один із видів бензину. Розповідаємо, скільки коштують бензин, дизель та автогаз.

Ціни на пальне в Україні станом на четвер, 27 серпня залишаються стабільними. У провідних мережах АЗС цінники на наявні марки бензину, дизеля та автогазу за добу не змінилися, однак на ринку зафіксували одну зміну в асортименті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін на стелах найбільших мереж заправок.

Найнижчу вартість на всі види пального традиційно тримає державна мережа «Укрнафта». Бензин А-95 тут коштує на 4 гривні за літр дешевше, ніж у приватних операторів, — 78,90 грн/л проти 82,90 грн/л. Дизель також на 4 гривні дешевший — 89,90 грн/л проти 93,90 грн/л, а автогаз — на 1,00–1,60 грн за літр.

Скільки коштує пальне на АЗС 27 серпня

Єдине зрушення за добу торкнулося «Укрнафти»: з продажу тимчасово зник бензин А-98 (Energy), який напередодні ще пропонували за 85,90 грн/л. Решта позицій лишилася без змін.

У мережі OKKO ціни такі: бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л, Pulls 95 — 85,90 грн/л, А-95 Євро — 82,90 грн/л, дизель Pulls — 96,90 грн/л, дизель Євро — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

На WOG найдорожчий автогаз серед великих мереж — 44,50 грн/л. Бензин 100 тут коштує 92,90 грн/л, бензин 95 Mustang — 85,90 грн/л, 95 Євро — 82,90 грн/л, дизель Mustang — 96,90 грн/л, дизель Євро-5 — 93,90 грн/л.

У SOCAR найдорожчий «фірмовий» дизель — NANO Extro по 97,90 грн/л. Також мережа продає NANO 100 за 92,90 грн/л, NANO 95 — за 85,90 грн/л, А-95 — за 82,90 грн/л, дизель NANO — за 94,90 грн/л, а автогаз — за 43,90 грн/л.

«Укрнафта» пропонує найдоступніший асортимент: бензин А-92 — 76,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, бензин 95 Energy — 81,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, дизель Energy — 91,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.

Де найдешевше заправлятися

Для водіїв, які хочуть зекономити, вигідніше звертати увагу на «Укрнафту»: різниця на бензині та дизелі сягає 4 гривень з літра порівняно з приватними АЗС. Найдорожчий автогаз зафіксовано на WOG (44,50 грн/л), а найдорожчий дизель — на SOCAR (97,90 грн/л).

Як повідомляла Politeka, подорожчання продуктів у Полтавській області — як змінилися ціни на продукти й пальне.