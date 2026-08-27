Пенсионерам старше 80 лет Пенсионный фонд автоматически начисляет ежемесячную возрастную надбавку. Рассказываем, сколько денег добавляют в 2026 году и кому выплату назначают без заявлений.

Доплаты к пенсии в Украине предусмотрены для разных категорий пенсионеров — одна из них, ежемесячная компенсационная выплата по возрасту, автоматически увеличивается, как только человеку исполняется 80 лет.

По информации Пенсионного фонда Украины, возрастную надбавку назначают пенсионерам, достигшим 70 лет и старше. Главное условие — размер основной пенсии не должен превышать 10 340,35 гривни. Если выплата меньше этой суммы, доплату начисляют без каких-либо обращений и заявлений.

Сумма надбавки зависит от возраста человека. Пенсионерам от 70 до 75 лет ежемесячно добавляют 300 гривен. Тем, кому исполнилось от 75 до 80 лет, — 456 гривен. А самую большую выплату получают те, кому уже за 80: им ежемесячно начисляют 570 гривен.

Эти суммы не суммируются. Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию, размер компенсации просто увеличивается до соответствующего значения. Например, с 456 гривен в 79 лет выплата автоматически растет до 570 гривен после 80-го дня рождения.

Есть нюанс с днем рождения. Если 70 лет человеку исполнилось, скажем, 20 числа, то за этот месяц доплату начислят только за период от дня рождения до конца месяца. Полную сумму пенсионер получит уже со следующего месяца.

Кто еще может получить дополнительные выплаты

Помимо возрастной надбавки, Пенсионный фонд предусматривает и другие доплаты. Неработающим пенсионерам начисляют выплату за каждого ребенка до 18 лет, находящегося на их иждивении. Многодетным матерям, воспитавшим до шестилетнего возраста пятерых и более детей, доплачивают от 908 до 1 038 гривен в зависимости от количества детей. А неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы могут получать дополнительно 2 595 гривен.

Как проверить начисление доплаты

Возрастная надбавка начисляется автоматически, поэтому отдельно подавать документы или писать заявления не нужно. Проверить, начислена ли выплата, можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд».

Если после 80-летия надбавка не появилась, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или позвонить на горячую линию. С собой достаточно иметь паспорт и идентификационный код — специалисты проверят данные в реестре и при необходимости помогут исправить расхождения.

Ранее Politeka сообщала, доплата к пенсии: в ПФУ рассказали, как получить дополнительные почти 1300 гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, невыплаченная пенсия умершего в Украине: в ПФУ рассказали, кто и как может получить деньги.