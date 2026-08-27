Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 28 серпня по 3 вересня обіцяє мінливу погоду: синоптики нарахували чотири дні з можливими опадами, а максимум повітря сягне +28° у понеділок, 31 серпня.

Рясні дощі вже накривали Київську область напередодні, а тепер синоптики попереджають про продовження нестійкої погоди на межі літа та осені. Новий прогноз на тиждень з 28 серпня по 3 вересня показує чотири дні з можливими опадами та коливання денної температури в межах 6°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень повітря прогріється від +22° до +28°, а вночі температура коливатиметься від +13° до +18°.

У п’ятницю, 28 серпня, у Київській області буде хмарно з проясненнями, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +22°, а вночі опустяться до +13°. Опадів цього дня не прогнозують.

У суботу, 29 серпня, хмарність збережеться з проясненнями, вдень повітря прогріється до +25°, вночі — до +13°. День очікується без опадів.

У неділю, 30 серпня, небо буде малохмарним, температура вдень утримається на позначці +25°, а вночі підвищиться до +18°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 31 серпня, погода залишиться малохмарною, а денна температура досягне тижневого максимуму — +28°. Вночі повітря охолониться до +16°, опадів не очікується.

У вівторок, 1 вересня, хмарно з проясненнями, вдень стовпчики термометрів покажуть +28°, вночі — +18°. Цього дня знову можливі опади.

У середу, 2 вересня, хмарність буде мінливою, температура вдень утримається на рівні +28°, вночі — +18°. Синоптики попереджають про можливі опади.

У четвер, 3 вересня, небо стане малохмарним, повітря вдень охолониться до +23°, вночі залишиться на позначці +18°. Опади цього дня також можливі.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 31 серпня, з температурою +28°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 28 серпня, коли повітря вдень прогріється лише до +22°. Загальний перепад температур за тиждень становитиме 6°, а опади синоптики прогнозують у неділю, 30 серпня, а також у вівторок, середу та четвер — 1, 2 і 3 вересня.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. У найтепліші дні, 31 серпня, 1 та 2 вересня, коли повітря прогріється до +28°, слід пити більше води, а активні справи планувати на ранкові чи вечірні години, щоб уникнути пікового денного тепла.

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