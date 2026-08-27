Карбонара — це та сама італійська паста, яка здається вершковою, хоча в класичному варіанті жодних сливок там немає. Секрет насправді простий: яйця, сир і трохи гарячої води з-під пасти творять справжню магію.

Швидку пасту на обід ми вже публікували — а карбонара готується трохи інакше, хоч і не менш швидко.

Карбонара — класична італійська паста, яка виглядає й на смак сприймається як щось дуже вершкове, хоча в оригінальному рецепті сливок немає й близько. Багато хто йде на хитрість і додає в соус вершки, але це вже не справжня карбонара — і смак у неї виходить інакший, важчий. Автентичний рецепт карбонари тримається лише на яйцях, сирі, гуанчале (або беконі) і трохи води, в якій варилася паста. Саме крохмаль з цієї води в поєднанні з жиром і яєчним білком перетворює на вигляд банальні інгредієнти на розкішний кремовий соус, що обгортає кожну спагетину.

Інгредієнти для карбонари

спагеті — 400 г;

гуанчале (можна замінити панчеттою або беконом у шматку) — 175 г, вага без шкірки;

яйця великі — 2 шт.;

яєчні жовтки — 2 шт.;

парміджано реджано (або пекорино романо, можна замінити звичайним пармезаном) — 100 г, дрібно натертий;

чорний перець мелений — приблизно 1/4 чайної ложки;

сіль кухонна — 1 столова ложка (для варіння пасти);

вода з-під пасти — приблизно 120 мл (половина склянки);

часник — 1 зубчик, дрібно порубаний (за бажанням);

петрушка та додатковий тертий сир — для подачі (за бажанням).

Сир обов'язково тріть самостійно: готовий пакований тертий сир погано розтоплюється в соусі й карбонара може не вийти кремовою.

Як приготувати карбонару: покроково

Наріжте гуанчале скибочками завтовшки приблизно 0,5 см, а потім батончиками — так шматочки краще підсмажаться і будуть відчуватися в готовій страві.

В окремій великій мисці збийте разом цілі яйця, жовтки, натертий сир і чорний перець. Миска має бути велика, бо саме в ній пізніше змішуватимуть гарячу пасту із соусом.

Закип'ятіть 4 літри води з 1 столовою ложкою солі й відваріть спагеті за інструкцією на упаковці до стану, коли паста тверда, але повністю готова.

Поки паста вариться, обсмажте гуанчале на сухій сковороді (без олії — жиру вистачить із самого гуанчале) до золотистого кольору.

Перед тим як зливати воду, відберіть приблизно 1 склянку (240 мл) води з-під пасти — вона знадобиться для соусу.

Викладіть гарячу відварену пасту прямо на сковороду з гуанчале й перемішайте, щоб спагеті вкрилися ароматним жиром.

Перекладіть пасту разом з гуанчале в миску з яєчно-сирною сумішшю, добре зчистивши лопаткою весь жир зі сковороди — це найцінніша частина соусу.

Додайте у миску приблизно 1/2 склянки (120 мл) гарячої води з-під пасти й енергійно перемішуйте ручкою деревʼяної ложки протягом 30 секунд — 1 хвилини, обертаючи пасту в мисці. Соус на очах густішає й перетворюється з водянистої жовтуватої рідини на кремову, обгортаючу масу.

Карбонара готова, коли соус більше не розтікається по дну миски, а густо обліплює спагеті.

Подавайте карбонару відразу, у теплих тарілках — паста не любить чекати. Прогріти тарілки просто: поставте стос у мікрохвильовку на 1 хвилину або обдайте гарячою водою. За бажанням прикрасьте страву посипкою з петрушки та додатковим тертим сиром. Зберігати карбонару не варто — соус із яєць найкраще смакує одразу після приготування, тож розраховуйте порції на один прийом їжі.

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