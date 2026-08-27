После серии атак РФ на склады украинских торговых сетей ритейл подсчитывает миллиардные убытки. Эксперты и представители отрасли расходятся в оценках: одни прогнозируют подорожание отдельных категорий товаров на 2–11%, другие заверяют, что цены для покупателей не вырастут.

Подорожание продуктов в Украине остается одной из самых острых тем после серии российских атак на логистическую инфраструктуру. 20 августа враг нанес очередной удар по складам торговых сетей, и теперь ритейл подсчитывает убытки, а эксперты оценивают, как это повлияет на цены для покупателей. Как сообщает Agronews, сети уже обнародовали первые цифры потерь.

Сеть «Фора» заявила о более 100 млн грн убытков в результате атаки по складу в Мартусовке под Киевом. Этот объект компания начала использовать после уничтожения предыдущего логистического центра в ночь на 5 августа — тогда убытки превысили 1,1 млрд грн. Rozetka оценила разрушенный распределительный центр в 70 млн долларов, а уничтоженные посылки — еще в миллиарды гривен.

Будет ли дефицит: что говорят власти

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий на брифинге 20 августа заявил, что угрозы физического дефицита продовольствия нет. «Работающих мощностей по производству продукции в Украине достаточно, чтобы закрыть внутреннее потребление. Продукция будет доступна в каждом населенном пункте. Но определенное время может быть меньший выбор, чем тот, к которому привыкли потребители», — подчеркнул министр. По его словам, перенаправление товарных потоков повлечет дополнительные расходы, однако скачка цен на продовольствие не ожидается.

Вместе с тем эксперты Центра экономической стратегии оценивают ситуацию более сдержанно. Исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский в эфире Radio NV объяснил: крупные логистические центры были в значительной степени автоматизированы, а после их уничтожения бизнесу приходится распределять товарные запасы между меньшими складами и частично возвращаться к ручным процессам. «По отдельным категориям доля логистики в цене товара составляет примерно 10%. Самый простой способ сетям отреагировать — уменьшить количество акционных предложений, как это было весной 2022 года», — отметил эксперт.

Директор компании UTG Евгения Локтионова в комментарии Delo.ua спрогнозировала, что больше всего могут подорожать товары, требующие постоянного температурного режима. «Для молочной продукции, свежего мяса, замороженных полуфабрикатов цена на полках может вырасти на 5–7% из-за острого дефицита специализированных холодильных складов в Киевской области», — сказала она.

Переложат ли ритейлеры расходы на покупателей

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убежден: сети не будут перекладывать дополнительные логистические расходы на покупателей. В эфире «Апостроф» он объяснил, что украинцы могут покупать аналогичные товары не только в крупных супермаркетах, а и на рынках, в небольших магазинах и оптовых торговых сетях. «Я абсолютно уверен, что, несмотря на увеличение расходов на децентрализацию логистики, ритейл не будет поднимать цену из-за этих потерь. По одной простой причине — он потеряет покупателя», — сказал эксперт.

В METRO Украина сообщили, что наиболее уязвимыми к перебоям с поставками остаются товары с коротким сроком годности — мясо, рыба, морепродукты, молочные товары, а также свежие фрукты и овощи. В то же время в Эпицентре отметили, что значительного дефицита товаров не ожидается, хотя повреждения складской инфраструктуры могут вызывать временные перебои. Искусственно повышать цены из-за последствий атак компания не планирует.

В Фокстроте оценивают рост логистических расходов в 1,5–2 раза по сравнению с предыдущим периодом. По словам СЕО компании Юрия Полищука, закупочные цены на крупногабаритную бытовую технику могут вырасти примерно на 7–11%, на среднегабаритную (мультипечи, пылесосы, кухонная техника) — на 4–7%, а на мелкую электронику — на 2–3%. Вместе с тем отдельные поставщики могут быстрее менять цены, поэтому в некоторых категориях подорожание может быть более ощутимым.

Дефицит складских площадей

Пока враг продолжает уничтожать складские помещения, бизнес вынужден искать новые площади. Как сообщает LIGA.net, Фонд госимущества уже осмотрел более 1 млн кв. м потенциальных складских помещений, из которых почти 164 тыс. кв. м могут быть использованы для нужд бизнеса. По словам главы Фонда Дмитрия Наталухи, передача в аренду будет происходить через электронную систему Prozorro.Продажи, что обеспечивает равный доступ для всех участников рынка.

Несмотря на разные оценки, ритейлеры сходятся в одном: системного дефицита товаров не будет, а цены будут расти выборочно — больше всего на продукцию, требующую холодильного хранения, и крупногабаритную технику. Потребителям стоит готовиться к сокращению ассортимента и уменьшению количества акционных предложений в ближайшие недели.

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