Після серії атак РФ на склади українських торговельних мереж ритейл рахує мільярдні збитки. Експерти та представники галузі розходяться в оцінках: одні прогнозують подорожчання окремих категорій товарів на 2–11%, інші запевняють, що ціни для покупців не зростуть.

Подорожчання продуктів в Україні залишається однією з найгостріших тем після серії російських атак на логістичну інфраструктуру. 20 серпня ворог завдав чергового удару по складах торговельних мереж, і тепер ритейл рахує збитки, а експерти оцінюють, як це вплине на ціни для покупців. Як повідомляє Agronews, мережі вже оприлюднили перші цифри втрат.

Мережа «Фора» заявила про понад 100 млн грн втрат внаслідок атаки по складу в Мартусівці під Києвом. Цей об'єкт компанія почала використовувати після знищення попереднього логістичного центру в ніч на 5 серпня — тоді збитки перевищили 1,1 млрд грн. Rozetka оцінила зруйнований розподільчий центр у 70 млн доларів, а знищені посилки — ще в мільярди гривень.

Чи буде дефіцит: що каже влада

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький на брифінгу 20 серпня заявив, що загрози фізичного дефіциту продовольства немає. «Працюючих потужностей із виробництва продукції в Україні достатньо, щоб закрити внутрішнє споживання. Продукція буде доступна в кожному населеному пункті. Але певний час може бути менший вибір, ніж до якого звикли споживачі», — підкреслив міністр. За його словами, перенаправлення товарних потоків потягне додаткові витрати, проте стрибка цін на продовольство не очікується.

Водночас експерти Центру економічної стратегії оцінюють ситуацію більш стримано. Виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський в ефірі Radio NV пояснив: великі логістичні центри були значною мірою автоматизовані, а після їх знищення бізнесу доводиться розподіляти товарні запаси між меншими складами та частково повертатися до ручних процесів. «По окремих категоріях частка логістики в ціні товару становить приблизно 10%. Найпростіший спосіб мережам відреагувати — зменшити кількість акційних пропозицій, як це було навесні 2022 року», — зазначив експерт.

Директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова у коментарі Delo.ua спрогнозувала, що найбільше можуть подорожчати товари, які потребують постійного температурного режиму. «Для молочної продукції, свіжого м'яса, заморожених напівфабрикатів ціна на полицях може зрости на 5–7% через гострий дефіцит спеціалізованих холодильних складів у Київській області», — сказала вона.

Чи перекладуть ритейлери витрати на покупців

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконаний: мережі не будуть перекладати додаткові логістичні витрати на покупців. В ефірі «Апостроф» він пояснив, що українці можуть купувати аналогічні товари не лише у великих супермаркетах, а й на ринках, у невеликих магазинах та оптових торговельних мережах. «Я абсолютно впевнений, що, незважаючи на збільшення витрат на децентралізацію логістики, ритейл не буде піднімати ціну через ті втрати. По одній простій причині — він втратить покупця», — сказав експерт.

У METRO Україна повідомили, що найбільш вразливими до перебоїв із постачанням залишаються товари з коротким терміном придатності — м'ясо, риба, морепродукти, молочні товари, а також свіжі фрукти й овочі. Водночас в Епіцентрі зазначили, що значного дефіциту товарів не очікується, хоча пошкодження складської інфраструктури можуть спричиняти тимчасові перебої. Штучно підвищувати ціни через наслідки атак компанія не планує.

У Фокстроті оцінюють зростання логістичних витрат у 1,5–2 рази порівняно з попереднім періодом. За словами СЕО компанії Юрія Поліщука, закупівельні ціни на великогабаритну побутову техніку можуть зрости приблизно на 7–11%, на середньогабаритну (мультипечі, пилососи, кухонна техніка) — на 4–7%, а на дрібну електроніку — на 2–3%. Водночас окремі постачальники можуть швидше змінювати ціни, тому в деяких категоріях подорожчання може бути відчутнішим.

Дефіцит складських площ

Поки ворог продовжує знищувати складські приміщення, бізнес змушений шукати нові площі. Як повідомляє LIGA.net, Фонд держмайна вже оглянув понад 1 млн кв. м потенційних складських приміщень, з яких майже 164 тис. кв. м можуть бути використані для потреб бізнесу. За словами голови Фонду Дмитра Наталухи, передача в оренду відбуватиметься через електронну систему Prozorro.Продажі, що забезпечує рівний доступ для всіх учасників ринку.

Попри різні оцінки, ритейлери сходяться в одному: системного дефіциту товарів не буде, а ціни зростатимуть вибірково — найбільше на продукцію, що потребує холодильного зберігання, та великогабаритну техніку. Споживачам варто готуватися до скорочення асортименту та зменшення кількості акційних пропозицій у найближчі тижні.

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