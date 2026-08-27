25 августа вступил в силу закон №4954-IX: тяжелораненые военные и ветераны войны больше не теряют денежное обеспечение, если лечение длится более 12 месяцев. Дополнительное вознаграждение в 100 и 50 тысяч гривен сохраняется на весь период терапии.

Выплаты для военных в Украине больше не прекращаются после года лечения — 25 августа 2026 года вступил в силу Закон №4954-IX, отменивший ограничение для тяжелораненых бойцов и ветеранов войны. Ранее денежное обеспечение во время непрерывного лечения сохранялось не дольше года.

Из-за этой нормы раненые, нуждавшиеся в более длительной терапии или реабилитации, могли остаться без выплат. Теперь, как сообщает ThePublic со ссылкой на текст закона, ограничение отменено: если состояние здоровья требует продолжения стационарного лечения более 12 месяцев, оно будет продолжаться за государственный счет.

Какие выплаты сохраняются больше года

Во время длительного лечения и реабилитации за военнослужащим сохраняются все установленные виды денежного обеспечения. Тяжелораненые бойцы, которые лечатся более 12 месяцев, и дальше будут получать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Для отдельных других категорий предусмотрена выплата 50 тысяч гривен.

В то же время само пребывание в больнице более года не дает автоматического права на 100 тысяч гривен. Размер выплаты зависит от обстоятельств получения ранения, травмы, контузии или заболевания, медицинского заключения и других предусмотренных законом условий. Учитывается не только время пребывания в украинских и иностранных больницах, но и период перемещения между медицинскими учреждениями.

Как оформить продление выплат

Основанием для продления лечения и сохранения денежного обеспечения должны быть надлежащим образом оформленные медицинские документы. Если военный из-за состояния здоровья не может лично прибыть на военно-врачебную комиссию (ВВК), закон предусматривает дистанционный осмотр: комиссия рассмотрит предоставленные материалы и примет решение без физического присутствия. Детальную процедуру должен утвердить Кабинет Министров.

Отдельная норма запрещает выписывать военного с направлением в часть, если ВВК еще не определила его пригодность к службе. То есть после тяжелого ранения бойца не вернут в подразделение только из-за окончания установленного срока лечения.

Что изменилось в протезировании

Лечение, реабилитация, протезирование и ортезирование военнослужащих оплачиваются из государственного бюджета. Военный сможет самостоятельно выбирать протезиста-ортезиста и предприятие, которое будет изготавливать и обслуживать протез. Государство будет компенсировать стоимость предусмотренных программой средств реабилитации — сумма зависит от вида протеза и установленных предельных цен.

Закон распространяется на украинских военнослужащих, ветеранов войны и военнопленных, освобожденных из плена. Право на медицинскую помощь, реабилитацию и протезирование за государственный счет также получают иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных силах Украины. Документ приняли на основе законопроекта №13704-д.

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