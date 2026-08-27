Львов обогнал Киев по стоимости жилья в новостройках и остается самым дорогим городом Украины. Аналитики ЛУН назвали, сколько стоит квадратный метр и где цены выросли больше всего за год.

Компенсация за разрушенное жилье в Херсонской области остается одним из главных запросов для жителей прифронтовых регионов, тогда как в относительно безопасных областях первичный рынок жилья продолжает дорожать. Об этом говорится в ежеквартальном отчете аналитической платформы ЛУН, который опубликовало издание РБК-Украина.

Самым дорогим городом Украины по стоимости будущего квадратного метра уже несколько лет подряд остается Львов. Медианная цена во львовских новостройках достигла 67,2 тыс. грн за кв. м, тогда как в Киеве — 63,2 тыс. грн. За последний год оба города прибавили примерно 15%, поэтому разрыв между ними почти не изменился.

Почему Прикарпатье стало рекордсменом

Наибольший скачок цен зафиксировали в Ивано-Франковской области — плюс 78% за год, до 66,1 тыс. грн за кв. м. Руководительница ЛУН Людмила Кирюхина объяснила, что речь идет не о резком подорожании обычных жилых комплексов, а о выходе на рынок новых апартаментов в районе Буковеля, где стартовые цены существенно выше традиционной жилой недвижимости.

В самом Ивано-Франковске медианная цена нового жилья выросла значительно умереннее — лишь на 25%, до 44,8 тыс. грн за квадратный метр.

Киев и область дорожают разными темпами

В столице стартовые цены в новых жилых комплексах за год выросли на 15,3% в гривне, или 6,8% в долларах. Киевская область показала еще более высокую динамику: медианная стоимость квадратного метра прибавила 21,5% в гривне и почти 12% в долларах. Аналитики объясняют, что покупатели в Киеве все чаще выбирают комфорт и локацию, тогда как в пригороде цена до сих пор остается одним из главных критериев.

Какие квартиры дорожали больше всего

В Киеве заметнее всего выросли цены на премиум-класс — почти на 28% в гривне, тогда как квартиры экономкласса практически не подорожали, а в долларовом эквиваленте даже подешевели. В Киевской области рекордсменом стал бизнес-класс с приростом 32% за год. В отличие от столицы, экономкласс в пригороде также показал ощутимый рост, а премиальные проекты почти не изменились в цене.

Где цены почти не растут

Совсем другая ситуация в восточных регионах Украины: по данным ЛУН, стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах там почти не меняется. Причиной аналитики называют низкий спрос на новостройки в прифронтовых областях, а также небольшое количество новых жилых проектов.

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