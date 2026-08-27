В Україні правоохоронці викрили чергові нелегальні АЗС, де водіям продавали дизель без документів про походження та якість. Експертиза підтвердила сурогатне походження понад 100 тисяч літрів пального, а спроба зекономити кілька гривень на літрі може обернутися дорогим ремонтом паливної системи.

Ціни на пальне в Україні знову в центрі уваги — правоохоронці викрили чергові нелегальні АЗС, де автомобілістам продавали дизель без документів про походження та якість. Як повідомляє AutoChronicleHub, 25 серпня 2026 року до суду у Дніпрі передали обвинувальний акт щодо однієї з таких заправок.

За матеріалами слідства, чоловік орендував майданчик для зберігання пального, встановив обладнання та організував продаж дизеля. Проблема була не лише у відсутності дозвільних документів: пальне закуповували у підпільних виробників без сертифікатів якості. Під час обшуків вилучили близько 1300 літрів дизельного пального, ємності для зберігання, паливороздавальне обладнання та готівку. Після слідчих дій нелегальну заправку демонтували.

Це не єдиний випадок. У Білоцерківському районі Київської області припинили роботу ще однієї нелегальної АЗС, де продавали бензин і дизель без необхідних дозволів. Там вилучили понад 100 тисяч літрів нафтопродуктів: близько 41,9 тисячі літрів бензину А-95 та приблизно 59 тисяч літрів дизельного пального. Проведені експертизи підтвердили сурогатне походження вилучених нафтопродуктів.

Чим небезпечна "бодяга"

Низька ціна сама по собі ще не означає, що пальне фальсифіковане — АЗС можуть мати різну закупівельну вартість, знижки та акції. Проблема виникає тоді, коли фактичні характеристики не відповідають вимогам або походження взагалі неможливо підтвердити. У проблемному пальному можуть бути вода, механічні домішки, сторонні компоненти, невідповідні присадки та продукти забруднення резервуарів.

Визначити якість лише за кольором чи запахом практично неможливо. Одними з перших під удар потрапляють паливний фільтр і насос: механічні домішки накопичуються у фільтрі, погіршується подача пального, а насос працює з підвищеним навантаженням. Особливо чутливі сучасні дизельні двигуни із системою Common Rail — вода та абразивні частинки можуть стати причиною дорогого ремонту насоса високого тиску й форсунок.

Симптоми невдалої заправки

Після проблемного пального водій може помітити ускладнений запуск двигуна, нестабільний холостий хід, ривки під час руху, провали при натисканні педалі газу, втрату потужності, збільшення витрати та індикатор Check Engine. Якщо машина до заправки працювала нормально, а проблеми почалися невдовзі після відвідування АЗС, якість пального варто перевірити серед перших можливих причин.

Наслідки можуть виходити за межі паливної системи: якщо суміш згорає неправильно, частина незгорілого пального потрапляє у випускну систему, а каталізатор перегрівається. Його заміна на багатьох сучасних автомобілях коштує дорого, тож спроба заощадити на заправці інколи закінчується рахунком із сервісу, який у десятки або навіть сотні разів перевищує початкову економію.

Як зменшити ризик заправитися "бодягою"

Повністю перевірити пальне без лабораторного аналізу звичайний автомобіліст не може, але ризик можна суттєво знизити:

не заправлятися на випадкових точках, де пальне продають із бочок або мобільних комплексів без зрозумілого оператора;

завжди забирати чек — він дозволить підтвердити місце, дату та час придбання пального;

просити документи на пальне: у легального продавця має бути документація про походження та відповідність партії;

насторожено ставитися до підозріло низької ціни, якщо продавець не видає чек і не може показати документи.

Що робити, якщо двигун засмикався після заправки

Якщо після заправки двигун почав смикатися, втрачати тягу, глухнути або працювати нестабільно, не варто намагатися "викатати бак": забруднене пальне й далі проходитиме через фільтр, насос і форсунки. Бажано не давати двигуну великих навантажень, зберегти чек, записати адресу АЗС і номер колонки, провести діагностику та за необхідності перевірити пальне. Якщо забруднення підтвердиться, може знадобитися злив пального, очищення бака, заміна паливного фільтра й перевірка насоса та форсунок.

Найпростіший спосіб знизити ризики — заправлятися у зрозумілого продавця, забирати чек і не вестися на ціну, яка суттєво відрізняється від ринкової. Кілька гривень економії на літрі виглядають значно менш привабливо, коли після такої заправки рахунок виставляє вже не касир АЗС, а автосервіс.