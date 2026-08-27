Ветерани війни та члени їхніх сімей на Львівщині можуть отримати компенсацію до 500 тисяч гривень за придбану сільгосптехніку — кошти передбачені обласною програмою підтримки аграрного сектору.

Програми підтримки на Львівщині продовжують розширюватися — ветерани війни та члени їхніх сімей тепер можуть отримати до 500 тисяч гривень компенсації за придбану сільськогосподарську техніку. Фінансову підтримку передбачено Комплексною програмою підтримки та розвитку сільського господарства Львівської області на 2021–2026 роки. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Програма спрямована на суб'єктів господарювання, засновниками або членами яких є ветерани війни, учасники АТО/ООС, члени їхніх сімей, а також родини загиблих Захисників і Захисниць України. Членами сім'ї для участі в програмі вважаються чоловік, дружина та повнолітні діти.

Розмір компенсації становить до 75% вартості техніки без ПДВ, але не більше 500 тисяч гривень на одного заявника. Відшкодуванню підлягають нові основні засоби — сільськогосподарська техніка, машини та обладнання українського або іноземного виробництва. Виняток — техніка, виготовлена в росії та білорусі.

Як повідомляє Львівська мануфактура новин, у 2026 році на реалізацію цього напряму з обласного бюджету передбачено 3 мільйони гривень. «Цим напрямом підтримуємо тих, хто пройшов війну та після служби розвиває власну справу. Кошти на програму ще є, тож запрошуємо ветеранів та членів їх сімей скористатися цією можливістю», — сказала т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Світлана Долинська.

Як подати заявку на компенсацію

Для отримання фінансової підтримки необхідно подати пакет документів до департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА за адресою: місто Львів, проспект В. Чорновола, 4, 9-й поверх.

З умовами програми, переліком необхідних документів та зразками заяв можна ознайомитися на офіційному сайті Львівської ОВА. За консультаціями можна звернутися за телефоном: (032) 255-05-62.

Програма діє в межах Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства Львівської області на 2021–2026 роки. Компенсація надається на техніку, придбану в поточному 2026 році.

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