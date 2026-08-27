Графіки відключення світла в Київській області 28 та 29 серпня: планові профілактичні роботи ДТЕК тимчасово знеструмлять десятки вулиць у двох громадах.

Графіки відключення світла в Київській області на 28 та 29 серпня поповнилися новими адресами: профілактичні роботи ДТЕК тимчасово знеструмлять частину вулиць у Гатненській та Переяславській громадах. Інформацію повідомляє офіційний сайт Гатненської громади.

У четвер, 28 серпня, з 08:00 до 19:00 фахівці ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводитимуть роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій у Гатненській громаді. Світла не буде на вулицях Андріївська, Калинівська, Київська, Кленова, Лісова, Миру, Оболонська, Одеська, Озерна, Оптимістична, Охіньківська, Перспективна, Польова, Прикордонна, Прорізна, Садова, Свободи, Сімейна, Столиця, Ярова, а також у провулку Абрикосовий і на вулиці Довженка.

29 серпня планові знеструмлення перемістяться до Переяславської територіальної громади. У селі Гланишів з 8:30 до 20:00 без електроенергії лишаться вулиці Берегова, Будівельна, Весняна, Вишнева, Клевинська, Лісова, Молодіжна, Набережна, Олени Хобти, Перемоги, Переяславська, Покровська, Поліська, Польова, Садова, Старо-Рудня, Трубіжська, Урицького, Чигиринська, Чорнобаївська, Шевченка Тараса, Шкільна та провулок Хлібний.

У селі Гайшин з 8:30 до 20:00 світла не буде на вулицях Гайова, Довга Гребля, Набережна, Покровська. У селі Довга Гребля — на вулицях Довга Гребля, Польова, Покровського, Садова, Стаднійчука Івана, Шевченка Тараса. У селі Вовчків знеструмлять вулиці Космонавтів, Лісова, Лугова, Молодіжна, Переяславська, Українки Лесі.

У місті Переяслав відключення торкнуться вулиці Наливайка Северина, у селі Гребля — вулиці Польова. Також без електроенергії можуть залишитися мешканці села Велика Каратуль і хутора Плескачі.

Що врахувати мешканцям

На час профілактичних робіт енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та тримати холодильники зачиненими. Точний час відновлення електропостачання може змінюватися залежно від перебігу робіт, тож справи варто планувати з огляду на вказані години.

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