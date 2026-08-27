Графики отключения света в Киевской области 28 и 29 августа: плановые профилактические работы ДТЭК временно обесточат десятки улиц в двух громадах.

Графики отключения света в Киевской области на 28 и 29 августа пополнились новыми адресами: профилактические работы ДТЭК временно обесточат часть улиц в Гатненской и Переяславской громадах. Информацию сообщает официальный сайт Гатненской громады.

В четверг, 28 августа, с 08:00 до 19:00 специалисты ДТЭК «Киевские региональные электросети» будут проводить работы для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в Гатненской громаде. Света не будет на улицах Андреевская, Калиновская, Киевская, Кленовая, Лесная, Мира, Оболонская, Одесская, Озерная, Оптимистичная, Охиньковская, Перспективная, Полевая, Приграничная, Прорезная, Садовая, Свободы, Семейная, Столица, Яровая, а также в переулке Абрикосовый и на улице Довженко.

29 августа плановые отключения переместятся в Переяславскую территориальную громаду. В селе Гланишев с 8:30 до 20:00 без электроэнергии останутся улицы Береговая, Строительная, Весенняя, Вишневая, Клевинская, Лесная, Молодежная, Набережная, Елены Хобты, Победы, Переяславская, Покровская, Полесская, Полевая, Садовая, Старо-Рудня, Трубежская, Урицкого, Чигиринская, Чернобаевская, Шевченко Тараса, Школьная и переулок Хлебный.

В селе Гайшин с 8:30 до 20:00 света не будет на улицах Гаевая, Долгая Гребля, Набережная, Покровская. В селе Долгая Гребля — на улицах Долгая Гребля, Полевая, Покровского, Садовая, Стаднийчука Ивана, Шевченко Тараса. В селе Волчков обесточат улицы Космонавтов, Лесная, Луговая, Молодежная, Переяславская, Украинки Леси.

В городе Переяслав отключения коснутся улицы Наливайко Северина, в селе Гребля — улицы Полевая. Также без электроэнергии могут остаться жители села Великая Каратуль и хутора Плескачи.

Что учесть жителям

На время профилактических работ энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки и держать холодильники закрытыми. Точное время восстановления электроснабжения может меняться в зависимости от хода работ, поэтому дела стоит планировать с учетом указанных часов.

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