Млинці за цим рецептом виходять тонкими, еластичними й ніжними, а начинка з йогуртового крему та сиру робить їх смачнішими за класичний варіант із самим лише цукром.

Секрет ніжного медовика ми вже публікували — а млинці готуються значно швидше і не потребують духовки, хоча теж люблять правильну текстуру тіста та ніжний крем усередині.

Млинці — це страва, яку готують на швидкий сніданок або на десерт, коли хочеться чогось затишного й домашнього. Цей рецепт відрізняється від звичного тим, що замість простого варіанту зі сметаною чи джемом тут пропонують начинку з йогуртового крему з сиром — вона легша за масляний крем, але при цьому насичена й ніжна. Тісто на млинці робиться в блендері, тому готується буквально за хвилину, а самі млинці виходять тонкими й еластичними завдяки поєднанню молока та води.

Інгредієнти для млинців

Для тіста на млинці знадобиться: вода кімнатної температури — приблизно 120 мл; молоко кімнатної температури — 240 мл; яйця великі — 4 шт.; вершкове масло розтоплене — приблизно 60 г (плюс трохи додатково для смаження); пшеничне борошно — приблизно 130 г (можна замінити половину борошна на цільнозернове); цукор — приблизно 25 г; щіпка солі.

Для йогуртового крему потрібно: йогурт грецький — приблизно 240 г (підійде як звичайний, так і знежирений); сирковий сир (крем-сир) — приблизно 170 г, кімнатної температури; цукор — приблизно 65 г.

Як приготувати млинці: покроково

Всі інгредієнти для тіста — воду, молоко, яйця, розтоплене масло, борошно, цукор і щіпку солі — покладіть у блендер саме в такому порядку. Змішуйте близько хвилини, доки маса не стане однорідною та гладкою, без грудочок.

На антипригарній сковороді розігрійте невеликий шматочок масла на середньому вогні. Влийте близько 45 мл (приблизно 3 столові ложки) тіста, одразу нахиляючи й обертаючи сковороду, щоб тісто розподілилося тонким рівним шаром. Смажте млинець до золотистого кольору з одного боку (приблизно хвилину), переверніть і смажте ще секунд 15 з іншого боку. Повторіть із рештою тіста.

Для крему змішайте сирковий сир із цукром до однорідності, а потім додайте йогурт і збивайте міксером на середній або високій швидкості, доки крем не стане гладким і пухким. Якщо не використовуєте крем одразу, поставте його в холодильник.

На готовий млинець нанесіть тонкий шар йогуртового крему, після чого згорніть млинець рулетом або складіть учетверо так, щоб крем був усередині.

Подавати млинці найкраще одразу після приготування, доки крем не розтанув — зверху можна додати свіжі ягоди або фруктовий соус за смаком. Якщо готуєте заздалегідь, зберігайте млинці й крем окремо в холодильнику та збирайте безпосередньо перед подачею, щоб тісто не розм’якло.

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