В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15458, предусматривающий списание кредитной задолженности для военнослужащих без налоговых обязательств. Отдельно депутаты работают над механизмом защиты денежного обеспечения военных от полного ареста.

Выплаты для семей военных в Украине могут дополнить новыми правилами защиты — в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15458, который позволит банкам списывать кредитную задолженность защитников без налоговых последствий для заемщика.

Об этом рассказала народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, возглавляющая межкомитетскую рабочую группу Верховной Рады по вопросам урегулирования рынка неработающих кредитов и кредитования военнослужащих, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Что предлагают изменить в правилах списания кредитов

Законопроект №15458 касается урегулирования просроченной задолженности военнослужащих, гражданских лиц, лишенных личной свободы или пропавших без вести, членов их семей и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Ключевое предложение документа — предоставить банкам и другим финансовым учреждениям право списывать задолженность по кредитам таких заемщиков. При этом прощенный долг не будет превращаться в налогооблагаемый доход для самого заемщика или его семьи, если кредит наследуется.

Сейчас законодательство не обязывает банки списывать такие долги. «Обязанности списывать задолженность военнослужащих в действующем законодательстве нет. Мы намерены это изменить», — пояснила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, в настоящее время банки могут списывать задолженность только по собственной инициативе. Проблема заключается еще и в налоговых последствиях: если финансовое учреждение аннулирует долг, у заемщика или его наследников может возникнуть налоговое обязательство в отношении прощенной суммы. Именно этот механизм и предлагают изменить.

Почему семьи военных рискуют остаться с чужими долгами

Проблема особенно остро стоит в случаях, когда заемщик погиб, пропал без вести или находится в плену. По действующим правилам, вместе с имуществом в наследство могут переходить и долговые обязательства. Финансовые учреждения не всегда списывают такие кредиты, и родственники вынуждены решать вопрос задолженности, иногда — через суд.

Именно поэтому рабочая группа предлагает закрепить на законодательном уровне возможность списания такой задолженности без налоговой нагрузки для должника, его наследников и финансового учреждения. Отдельно законопроект предусматривает увеличение для всех физических лиц суммы необлагаемого долга — с 25% до 100% минимальной заработной платы.

Денежное обеспечение военных хотят защитить от ареста

Параллельно парламентская рабочая группа работает над механизмом защиты банковских счетов военнослужащих. Сейчас в ходе исполнительного производства должнику могут разблокировать только сумму в размере двух минимальных заработных плат в месяц. Для военнослужащего это создает дополнительные проблемы — особенно если он на лечении или выполняет боевые задачи.

Рабочая группа рассматривает возможность создания специальных счетов для военнослужащих, на которые будут поступать денежное довольствие, боевые выплаты и средства на лечение. Цель — законодательно ограничить полный арест этих средств. Среди возможных вариантов рассматривают гарантированное сохранение не менее 90% таких средств или полную защиту целевых выплат от ареста.

«Мы рассматриваем концепцию введения специальных счетов для военнослужащих, на которые зачисляются денежное довольствие, боевые выплаты и средства на лечение», — отметила Василевская-Смаглюк.

Цифровая проверка статуса через «Армию+»

Еще одно направление работы — упрощение подтверждения статуса военнослужащего. Сейчас для получения кредитных льгот военным часто приходится собирать бумажные документы и справки, что особенно сложно для тех, кто находится непосредственно в районе боевых действий.

Рабочая группа совместно с Министерством обороны изучает возможность обмена документами через приложение «Армия+». Предполагается, что с согласия военнослужащего финансовое учреждение сможет получать электронное подтверждение его статуса. Отдельно обсуждается автоматическая передача через бюро кредитных историй информации о лицах, находящихся в плену или пропавших без вести.

Когда рассмотрят законопроект

По словам Василевской-Смаглюк, законопроект №15458 уже готов к рассмотрению после прохождения необходимых регламентных процедур. Изначально рассмотрение планировалось на декабрь, однако депутаты договорились инициировать голосование сразу после завершения всех процедур. Часть других предложений — в частности, о специальных счетах для денежного обеспечения и боевых выплат — пока находится на этапе разработки.

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