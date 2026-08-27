Чтобы зимой в квартире было тепло даже во время блэкаутов, стоит заранее позаботиться об автономном газовом отоплении. В «Газмережі» объяснили, как подготовить квартиру к зиме, какие документы понадобятся и куда обращаться.

Денежная помощь на отопление и утепление — не единственный способ подготовиться к холодам. Тем, кто ищет, как подготовить квартиру к зиме во время блэкаутов, в «Газмережі» советуют обустроить автономное газовое отопление — оно позволяет самостоятельно обеспечивать жильё теплом даже тогда, когда нет света.

Подготовкой жилья к отопительному сезону лучше заниматься ещё в тёплое время года. Как объяснили в Днепровском филиале «Газмережі», для заказа комплексной услуги нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов, написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов. После этого специалисты учтут пожелания владельца жилья и проконсультируют о дальнейших шагах.

Какие документы нужны для автономного газового отопления

Для обустройства автономного газового отопления владельцу жилья понадобятся:

заявление и опросный лист — их заполняют по установленному образцу в центре обслуживания;

правоустанавливающие документы на газифицированное домовладение — оригинал и копия;

технический паспорт жилья — оригинал и копия;

паспорт и идентификационный код владельца — оригинал и копия;

акт, подтверждающий пригодность дымовых и вентиляционных каналов;

разрешение органов местной власти на отключение от централизованного отопления и горячего водоснабжения;

копии паспортов и сертификатов на газовое оборудование, которое планируется установить, — если такие документы уже есть;

доверенность от владельца жилья на заключение договоров и подписание актов выполненных работ — если это необходимо.

Газовики подчёркивают: подготовить документы и начать процедуру перехода на автономное отопление можно ещё до наступления холодов. Это позволит заранее решить организационные вопросы и встретить отопительный сезон с теплом в доме — даже если зимой случатся блэкауты.

Как подготовить квартиру к зиме во время блэкаутов, в «Газмережі» советуют продумать заранее: автономное газовое отопление работает независимо от графиков отключения электроэнергии, поэтому его обустройство — один из самых надёжных шагов для владельцев газифицированного жилья.