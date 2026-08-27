Бисквит — классическая выпечка из яиц, сахара и муки, и этот рецепт шоколадного бисквита гарантирует ровный подъем и влажный мякиш даже у новичка.

Рецепт медовика мы уже публиковали — а бисквит готовится совсем иначе, без раскатывания коржей и карамелизации меда.

Бисквит — один из самых простых и в то же время самых капризных видов выпечки: традиционно его делают только из яиц, сахара и муки, и именно поэтому многие хозяйки боятся браться за него — корж может не подняться или осесть прямо в духовке. Этот рецепт шоколадного бисквита создан так, чтобы результат был предсказуемым каждый раз: к классической основе добавляют разрыхлитель и немного растопленного масла, которые страхуют от неудачи и добавляют выпечке влажности. Такой бисквит становится универсальной основой для тортов — от «Киевского» до «Пражского» или мраморного.

Ингредиенты для бисквита

яйца крупные, комнатной температуры — 4 шт

соль — щепотка (примерно 0,5 г)

сахар — 150 г (¾ стакана)

сливочное масло, растопленное — 28 г (2 ст. ложки)

мука пшеничная, просеянная — 90 г (¾ стакана)

какао-порошок, просеянный — 30 г (¼ стакана)

разрыхлитель теста — 6 г (1½ ч. ложки)

Понадобится круглая форма для выпечки диаметром около 20 см (8 дюймов), высотой 5-7 см, бумага для выпечки или фольга.

Как приготовить бисквит: пошагово

Просейте муку, какао-порошок и разрыхлитель вместе в одну миску — это насыщает сухие ингредиенты воздухом и убирает комочки. Растопите сливочное масло и немного охладите его. Форму для выпечки застелите фольгой или пергаментом и смажьте или обработайте антипригарным спреем — так корж легко достанется, а форму потом легко будет отмыть.

Разогрейте духовку до 175°C, расположив решетку по центру.

В чашу миксера с насадкой-венчиком разбейте яйца, добавьте щепотку соли и взбивайте до легкой пены. Затем постепенно всыпьте сахар и продолжайте взбивать примерно 15 минут — масса должна побелеть и загустеть так, чтобы след от венчика («лента») не исчезал хотя бы несколько секунд. Это самый важный этап: если недовзбить яичную массу, бисквит получится плотным и тяжелым.

Всыпьте мучную смесь во взбитые яйца в два приема и осторожно вымешайте лопаткой снизу вверх, подрезая тесто, а не взбивая его, — чтобы не потерять воздух. Домешивайте, пока не останется сухих полос муки, но не перемешивайте дольше, чем нужно.

Добавьте растопленное масло и так же осторожно вмешайте до однородности.

Перелейте тесто в подготовленную форму и несколько раз быстро покрутите форму из стороны в сторону, чтобы тесто распределилось равномерно.

Выпекайте бисквит в разогретой до 175°C духовке на средней решетке примерно 25 минут, или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр коржа, не выйдет сухой. Не открывайте духовку раньше, чем через 15 минут от начала выпечки, а когда проверяете готовность — закрывайте дверцу медленно, чтобы корж не осел.

Готовый бисквит оставьте в форме на 5 минут, после чего переложите на решетку, снявши фольгу или пергамент, и дайте ему полностью остыть перед дальнейшим использованием.

Чтобы разрезать бисквит на два равных слоя, положите ладонь одной руки сверху коржа, а другой рукой — длинным ножом с зубчиками сделайте надрез по кругу на середине высоты коржа, углубляясь примерно на 1-1,5 см. Продолжайте вращать корж и постепенно углублять нож, пока бисквит не разделится на две равные части.

Такой бисквит хорошо хранится в холодильнике несколько дней, а еще лучше переносит заморозку — поэтому его можно испечь заранее и использовать как основу для торта с кремом, сгущенным молоком или ягодами, когда будет нужно.

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