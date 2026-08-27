Бісквіт — класична випічка з яєць, цукру та борошна, і цей рецепт шоколадного бісквіта гарантує рівний підйом і вологий м'якуш навіть у новачка.

Рецепт медовика ми вже публікували — а бісквіт готується зовсім інакше, без розкатування коржів і карамелізації меду.

Бісквіт — один із найпростіших і водночас найкапризніших видів випічки: традиційно його роблять лише з яєць, цукру та борошна, і саме тому багато господинь бояться братися за нього — корж може не піднятися або опасти прямо в духовці. Цей рецепт шоколадного бісквіта створений так, щоб результат був передбачуваним щоразу: до класичної основи додають розпушувач і трохи розтопленого масла, які страхують від невдачі й додають випічці вологості. Такий бісквіт стає універсальною основою для тортів — від «Київського» до «Празького» чи мармурового.

Інгредієнти для бісквіта

яйця великі, кімнатної температури — 4 шт

сіль — щіпка (приблизно 0,5 г)

цукор — 150 г (¾ склянки)

вершкове масло, розтоплене — 28 г (2 ст. ложки)

борошно пшеничне, просіяне — 90 г (¾ склянки)

какао-порошок, просіяний — 30 г (¼ склянки)

розпушувач тіста — 6 г (1½ ч. ложки)

Знадобиться округла форма для випікання діаметром близько 20 см (8 дюймів), висотою 5-7 см, папір для випічки або фольга.

Як приготувати бісквіт: покроково

Просійте борошно, какао-порошок і розпушувач разом в одну миску — це насичує сухі інгредієнти повітрям і прибирає комочки. Розтопіть вершкове масло і трохи охолодіть його. Форму для випікання застеліть фольгою або пергаментом і змастіть чи скропіть антипригарним спреєм — так корж легко вийме, а форму потім легко буде відмити.

Розігрійте духовку до 175°C, розташувавши решітку по центру.

У чашу міксера з насадкою-віночком розбийте яйця, додайте щіпку солі й збивайте до легкої піни. Потім поступово всипте цукор і продовжуйте збивати приблизно 15 хвилин — маса має побілішати й загуснути так, щоб слід від віночка («стрічка») не зникав хоча б кілька секунд. Це найважливіший етап: якщо не досбивати яєчну масу, бісквіт вийде щільним і важким.

Всипте борошняну суміш у збиті яйця у два прийоми та обережно вимішайте лопаткою знизу вгору, підрізаючи тісто, а не збиваючи його, — щоб не втратити повітря. Домішуйте, доки не залишиться сухих смуг борошна, але не перемішуйте довше, ніж потрібно.

Додайте розтоплене масло і так само обережно вмішайте до однорідності.

Перелийте тісто у підготовлену форму і кілька разів швидко покрутіть форму з боку в бік, щоб тісто розподілилося рівномірно.

Випікайте бісквіт у розігрітій до 175°C духовці на середній решітці приблизно 25 хвилин, або доки зубочистка, вставлена в центр коржа, не виходитиме сухою. Не відчиняйте духовку раніше, ніж за 15 хвилин від початку випікання, а коли перевіряєте готовність — закривайте дверцята повільно, щоб корж не осів.

Готовий бісквіт залиште у формі на 5 хвилин, після чого перекладіть на решітку, знявши фольгу чи пергамент, і дайте йому повністю охолонути перед подальшим використанням.

Щоб розрізати бісквіт на два рівні шари, покладіть долоню однієї руки зверху коржа, а іншою рукою — довгим ножем із зубчиками зробіть надріз по колу на середині висоти коржа, заглиблюючись приблизно на 1-1,5 см. Продовжуйте обертати корж і поступово заглиблювати ніж, доки бісквіт не розділиться на дві рівні частини.

Такий бісквіт добре зберігається у холодильнику кілька днів, а ще краще переносить заморозку — тому його можна спекти заздалегідь і використати як основу для торта з кремом, згущеним молоком або ягодами, коли буде потрібно.

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