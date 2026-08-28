Плов — ситна страва з рису та курки, яка готується значно швидше за класичний варіант з баранини завдяки рисоварці чи звичайній каструлі.

Рецепт соковитих голубців ми вже публікували — а плов готується ще простіше і не потребує довгого тушкування.

Плов — одна з найпопулярніших страв на основі рису, яка добре знайома українським господиням. Класичний варіант готують із баранини, свинини або яловичини, але цей рецепт пропонує швидшу версію плову з куркою — вона готується значно швидше, а смак виходить не менш насиченим завдяки кетчупу та спеціям.

Інгредієнти для плову

1 велика куряча грудка (близько 400-450 г), нарізана кубиками приблизно 1×2 см

2 склянки (близько 400 г) білого рису, добре промитого й обсушеного

1 велика морква, терта

1 маленька цибулина, дрібно нарізана

2 ст. л. (близько 30 г) вершкового масла

60 мл (1/4 склянки) кетчупу

600 мл (2,5 склянки) води або курячого бульйону

1 ч. л. (близько 5 г) солі

1/8 ч. л. свіжомеленого чорного перцю

1/8 ч. л. кайенського перцю

2 ст. л. оливкової олії для смаження

Як приготувати плов: покроково

Розігрійте 2 ст. л. оливкової олії у великій сковороді на середньо-високому вогні. Додайте кубики курячої грудки й обсмажте до золотистої скоринки і повної готовності.

Додайте до курки дрібно нарізану цибулю та смажте разом ще близько 3 хвилин.

Всипте терту моркву й продовжуйте смажити ще 2 хвилини, поки овочі не стануть м'якими.

Додайте вершкове масло та кетчуп, добре перемішайте, щоб масло розтопилося і рівномірно вкрило всі інгредієнти.

Коли масло розтопиться, всипте промитий рис. Додайте сіль, чорний перець і кайенський перець, перемішайте, щоб рис рівномірно вкрився спеціями та соусом.

Перекладіть отриману масу в чашу мультиварки чи рисоварки, додайте воду або бульйон і, за потреби, підсоліть до смаку. Виберіть режим "білий рис" і запустіть приготування.

Якщо рисоварки немає, перекладіть плов у каструлю з щільною кришкою і готуйте на середньо-низькому вогні близько 20 хвилин, поки вся вода не увібереться в рис.

Для найкращого результату радять використовувати рис жасмин — він добре тримає форму і не розварюється. Якщо плову залишилось більше, ніж треба на один раз, його варто просто обсмажити на сковороді — розігрітий таким способом плов навіть смачніший, бо набуває приємної хрумкості.

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